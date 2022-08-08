08 августа 2022

Прокуратура ХМАО вмешалась в конфликт из-за сине-желтой вывески

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Прокуратура и следственный комитет. Сургут, прокуратура сургута, юстиция
Прокуратура предупредила Эдуарда Чуприну о возможном нарушении закона Фото:

Прокуратура Сургута (ХМАО) предостерегла общественника Эдуарда Чуприну о недопустимости пикета из-за вывески офис-центра «Самбор», исполненной в цветах флага Украины. Об этом сообщил сам Чуприна на своей странице в соцсетях.

«Предостерегаю вас о недопустимости нарушения закона. В обратном случае, вы будете привлечены к административной ответственности», — уточняется в документах прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута (ХМАО) возмутила вывеска с названием офисного центра «Самбор». Она выкрашена в цвета украинского флага, а название идентично названию украинского города. Потом активисты закрасили вывеску с цветами флага Украины. После мужчине, который, по его словам, был причастен к перекрашиванию, Эдуарду Чуприне начали угрожать украинцы.

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Прокуратура Сургута (ХМАО) предостерегла общественника Эдуарда Чуприну о недопустимости пикета из-за вывески офис-центра «Самбор», исполненной в цветах флага Украины. Об этом сообщил сам Чуприна на своей странице в соцсетях. «Предостерегаю вас о недопустимости нарушения закона. В обратном случае, вы будете привлечены к административной ответственности», — уточняется в документах прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута (ХМАО) возмутила вывеска с названием офисного центра «Самбор». Она выкрашена в цвета украинского флага, а название идентично названию украинского города. Потом активисты закрасили вывеску с цветами флага Украины. После мужчине, который, по его словам, был причастен к перекрашиванию, Эдуарду Чуприне начали угрожать украинцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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