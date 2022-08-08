Прокуратура ХМАО вмешалась в конфликт из-за сине-желтой вывески

Прокуратура Сургута (ХМАО) предостерегла общественника Эдуарда Чуприну о недопустимости пикета из-за вывески офис-центра «Самбор», исполненной в цветах флага Украины. Об этом сообщил сам Чуприна на своей странице в соцсетях.
«Предостерегаю вас о недопустимости нарушения закона. В обратном случае, вы будете привлечены к административной ответственности», — уточняется в документах прокуратуры.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута (ХМАО) возмутила вывеска с названием офисного центра «Самбор». Она выкрашена в цвета украинского флага, а название идентично названию украинского города. Потом активисты закрасили вывеску с цветами флага Украины. После мужчине, который, по его словам, был причастен к перекрашиванию, Эдуарду Чуприне начали угрожать украинцы.
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