Прокуратура ХМАО вмешалась в конфликт из-за сине-желтой вывески

09 августа 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Прокуратура предупредила Эдуарда Чуприну о возможном нарушении закона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокуратура Сургута (ХМАО) предостерегла общественника Эдуарда Чуприну о недопустимости пикета из-за вывески офис-центра «Самбор», исполненной в цветах флага Украины. Об этом сообщил сам Чуприна на своей странице в соцсетях. «Предостерегаю вас о недопустимости нарушения закона. В обратном случае, вы будете привлечены к административной ответственности», — уточняется в документах прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута (ХМАО) возмутила вывеска с названием офисного центра «Самбор». Она выкрашена в цвета украинского флага, а название идентично названию украинского города. Потом активисты закрасили вывеску с цветами флага Украины. После мужчине, который, по его словам, был причастен к перекрашиванию, Эдуарду Чуприне начали угрожать украинцы.

Прокуратура Сургута (ХМАО) предостерегла общественника Эдуарда Чуприну о недопустимости пикета из-за вывески офис-центра «Самбор», исполненной в цветах флага Украины. Об этом сообщил сам Чуприна на своей странице в соцсетях. «Предостерегаю вас о недопустимости нарушения закона. В обратном случае, вы будете привлечены к административной ответственности», — уточняется в документах прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута (ХМАО) возмутила вывеска с названием офисного центра «Самбор». Она выкрашена в цвета украинского флага, а название идентично названию украинского города. Потом активисты закрасили вывеску с цветами флага Украины. После мужчине, который, по его словам, был причастен к перекрашиванию, Эдуарду Чуприне начали угрожать украинцы.