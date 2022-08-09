Минздрав: число пострадавших после взрывов в Крыму увеличилось

Общее число пострадавших в результате взрывов в поселке городского типа Новофедоровка возросло до девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики Крым.
«Количество пострадавших в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший, по-прежнему, один», — говорится в сообщении крымского Минздрава в Telegram.
Уточняется, что семеро пострадавших, двое из которых дети, доставлены в Сакскую районную больницу. Шестерым из них оказали амбулаторную медпомощь. Еще двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в городскую клиническую больницу Симферополя.
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Общее число пострадавших в результате взрывов в поселке городского типа Новофедоровка возросло до девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики Крым. «Количество пострадавших в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший, по-прежнему, один», — говорится в сообщении крымского Минздрава в Telegram. Уточняется, что семеро пострадавших, двое из которых дети, доставлены в Сакскую районную больницу. Шестерым из них оказали амбулаторную медпомощь. Еще двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в городскую клиническую больницу Симферополя. Ранее в Крыму на аэродроме Новофедоровки в результате серии взрывов в Крыму погиб один человек. Минобороны сообщает, что их причиной стала детонация авиационных боеприпасов из-за нарушения требований пожарной безопасности. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил высокий уровень террористической опасности в республике.