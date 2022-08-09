«Ведомости»: страны ЕС нарастили импорт угля из РФ перед эмбарго

10 августа 2022 в 03:50 Размер текста - 17 +

Евросоюз успел нарастить поставки угля из РФ на 28% перед введением эмбарго Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В преддверии эмбарго на поставки российского угля страны Европейского союза нарастили его импорт. В период с марта по май 2022 года ЕС закупил на 28% больше угля, чем за тот же период 2021 года. Согласно расчетам «Ведомостей», основанным на данных UN Comtrade, поставки российского угля в Евросоюз выросли в 3,9 раза или до 9,3 миллиардов долларов в денежном эквиваленте. Отмечается, что в марте—мае 2022 года страны ЕС закупили на 28% больше угля, чем годом ранее. Отмечается, что основными импортерами стали Германия, Польша, Испания, Италия и Нидерланды. Большая часть поставок, а именно 31%, был из России. Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. 21 июля страны ЕС согласовали седьмой пакет санкций, в который входит частичное эмбарго на поставки российской нефти. Агентство Bloomberg писало, что Европа продолжает тайно скупать российскую нефть. 10 августа в Евросоюзе вступил в силу эмбарго на российский уголь.

В преддверии эмбарго на поставки российского угля страны Европейского союза нарастили его импорт. В период с марта по май 2022 года ЕС закупил на 28% больше угля, чем за тот же период 2021 года. Согласно расчетам «Ведомостей», основанным на данных UN Comtrade, поставки российского угля в Евросоюз выросли в 3,9 раза или до 9,3 миллиардов долларов в денежном эквиваленте. Отмечается, что в марте—мае 2022 года страны ЕС закупили на 28% больше угля, чем годом ранее. Отмечается, что основными импортерами стали Германия, Польша, Испания, Италия и Нидерланды. Большая часть поставок, а именно 31%, был из России. Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. 21 июля страны ЕС согласовали седьмой пакет санкций, в который входит частичное эмбарго на поставки российской нефти. Агентство Bloomberg писало, что Европа продолжает тайно скупать российскую нефть. 10 августа в Евросоюзе вступил в силу эмбарго на российский уголь.