Посол РФ в США: пришло время показать миру преступления Киева

10 августа 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов обвинил госдеп в откровенной лжи о ситуации на Украине Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Россия должна правдиво показать всему миру преступления киевского режима и призвать его к ответственности. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов. «Реальная ситуация прямо противоположна тому, о чем вещает госдеп. Однако это не останавливает организаторов дезинформационной кампании против России. <…> Давно пришло время правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния, в первую очередь в отношении своего населения», — передает слова Анатолия Антонова пресс-служба посольства РФ в США в Telegram. Дипломат напомнил, что украинские террористы выпускают по городам Донбасса снаряды, оснащенные запрещенными минами «Лепесток», на которых подорвались более 30 человек. Также именно боевики киевского режима заминировали акваторию Черного моря, отметил он. Ранее Анатолий Антонов обвинил США в абсурдной лжи о России. Антонов уверен, что США не хотят мира на Украине, потому продолжают снабжать ее оружием. Также генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении предрек мировой голод из-за проблем с поставками из России и Украины. В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не причастна к глобальному продовольственному кризису. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия должна правдиво показать всему миру преступления киевского режима и призвать его к ответственности. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов. «Реальная ситуация прямо противоположна тому, о чем вещает госдеп. Однако это не останавливает организаторов дезинформационной кампании против России. <…> Давно пришло время правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния, в первую очередь в отношении своего населения», — передает слова Анатолия Антонова пресс-служба посольства РФ в США в Telegram. Дипломат напомнил, что украинские террористы выпускают по городам Донбасса снаряды, оснащенные запрещенными минами «Лепесток», на которых подорвались более 30 человек. Также именно боевики киевского режима заминировали акваторию Черного моря, отметил он. Ранее Анатолий Антонов обвинил США в абсурдной лжи о России. Антонов уверен, что США не хотят мира на Украине, потому продолжают снабжать ее оружием. Также генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении предрек мировой голод из-за проблем с поставками из России и Украины. В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не причастна к глобальному продовольственному кризису. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима.