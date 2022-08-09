Куйвашев презентует пять причин, почему он должен выиграть выборы

Программу Евгения Куйвашева представят 25 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Предвыборная программа свердловского губернатора Евгения Куйвашева будет официально презентована 25 августа. В этот день пункты программы утвердят его однопартийцы из «Единой России» на областной конференции, сообщил URA.RU источник в политкругах.

«Работа над программой закончена, президиум [областного политсовета партии] уже одобрил ее. 25 августа запланирован второй этап конференции ЕР, там [программу] официально утвердят», — поделился собеседник, близкий к региональному руководству партии.

Тезисы программы Куйвашев ранее уже кратко презентовал — в своей предвыборной агитации. Там значились пять пунктов, прозванные «точками опоры». Согласно этим тезисам, губернатор намерен развивать сферы образования (сделать Екатеринбург студенческой столицей), труда (повышать доходы уральцев), бюджета (повышать доходы региона), жилья (строить новые жилплощади) и промышленности (поддерживать производство).

В региональном отделении ЕР заявили URA.RU, что точная дата конференции на данный момент не определена. «Предварительно конференция пройдет в 20-х числах. В этот день действительно будет утверждена программа кандидата, это стандартная процедура», — пояснил представитель реготделения Максим Бестфатер.

Работа над программой Куйвашева велась с конца 2021 года. Источники URA.RU сообщали, что окончательно сформулировать ее планировалось к февралю-марту, но из-за введенных санкций Запада смыслы пришлось корректировать. В 2017 году, во время прошлых выборов, программа Куйвашева тоже состояла из пяти блоков и называлась «Пятилеткой развития».