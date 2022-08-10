Лояльному к РФ Карлсону пророчат кресло Байдена

Заменить Джо Байдена может Такер Карлсон, считает политолог Владимир Можегов Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Телеведущий Такер Карлсон, который известен своими «выпадами» в сторону президента США Джо Байдена, мог бы стать «преемником» экс-лидера США Дональда Трампа и побороться за пост президента Соединенных Штатов. Об этом заявил публицист и политолог Владимир Можегов.

«Рон Десантис, Такер Карлсон — мощные фигуры. Я бы на месте Трампа поступил так — стал бы дедушкой, направляющим потоки энергии в руки молодых, но он хочет реализоваться сам. На самом деле, это немного проигрышный вариант», — сказал Владимир Можегов News.ru .

Политолог Можегов считает, что стратегия консерваторов с большей вероятностью обеспечит Америке благоприятное будущее, чем стратегия демократов. «Мы видим, что демократические кланы в США стареют, приходят к такому режиму катафалка, какой был у нас в конце существования СССР. А у консерваторов наоборот — очень много молодых, горячих, пассионарных сил, — предположил Владимир.

Такер Карлсон — ведущий самого популярного шоу на кабельных новостях в Америке, лицо Fox News. Он известен тем, что излагает лояльные России мысли и критикует политику нынешнего президента США Джо Байдена.