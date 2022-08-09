На автодороге «Тюмень — Ялуторовск» большегруз столкнулся с микроавтобусом, после чего улетел в кювет. Об этом очевидцы происшествия сообщили в паблике «Авто Тюмень. ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Они добавили, что из-за аварии на трассе частично перекрыто движение автомобилей.
«Ялуторовск-Тюмень. ДТП, фура в канаве, часть движения перекрывают», — сообщил анонимный автор публикации, приложив подтверждающие фотографии.
В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области взяли время на подготовку комментария. По информации сервиса «Яндекс. Карты», дорожное движение на участке автодороги «Тюмень — Ялуторовск» из-за ДТП затруднено на 58 километре. Аналогичные данные приводит ФКУ «Уралуправтодор». «ФКУ „Уралуправтодор“ информирует: Внимание! На автодороге Р-402 км 58 произошло ДТП! Организовано реверсивное движение! Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — указано в сообщении ФКУ «Уралуправтодор».
После столкновения грузовик вылетел в кювет
Паблик «АВТО Тюмень. ДТП», соцсеть «ВКонтакте»
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
На автодороге «Тюмень — Ялуторовск» большегруз столкнулся с микроавтобусом, после чего улетел в кювет. Об этом очевидцы происшествия сообщили в паблике «Авто Тюмень. ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Они добавили, что из-за аварии на трассе частично перекрыто движение автомобилей. «Ялуторовск-Тюмень. ДТП, фура в канаве, часть движения перекрывают», — сообщил анонимный автор публикации, приложив подтверждающие фотографии. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области взяли время на подготовку комментария. По информации сервиса «Яндекс. Карты», дорожное движение на участке автодороги «Тюмень — Ялуторовск» из-за ДТП затруднено на 58 километре. Аналогичные данные приводит ФКУ «Уралуправтодор». «ФКУ „Уралуправтодор“ информирует: Внимание! На автодороге Р-402 км 58 произошло ДТП! Организовано реверсивное движение! Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — указано в сообщении ФКУ «Уралуправтодор».