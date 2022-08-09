Подрядчик мэрии в ЯНАО во время работ повредил деревья. Фото

10 августа 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Деревья на аллее в Новом Уренгое придавило забором Фото: Анна Майорова © URA.RU Подрядная организация администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) при демонтаже заборов повредила все деревья, находящиеся поблизости. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Вот так убирают забор, выкорчевали и свалили на деревья, пострадало каждое дерево вдоль забора. Аллея напротив водоканала», — написала Татьяна Петелькина, опубликовав фото в соцсетях. В администрации агентству сообщили, что подрядчик допустил повреждения насаждений при выполнении работ по муниципальному контракту. «Заказчиком данные факты зафиксированы и направлены претензии подрядчику. Организация выполняющая работы по данному контракту за свой счет восстановит все поврежденные деревья. Заборы убираются в рамках благоустройства города и будут демонтированы только в тех местах, где по гостам не предусмотрена их установка», — ответили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги строители в процессе реконструкции парка культуры засыпали песком деревья. Власти города уверяют, что территория парка будет приведена в порядок. Подрядчик повредил деревья во время работ Татьяна Петелькина

Подрядная организация администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) при демонтаже заборов повредила все деревья, находящиеся поблизости. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Вот так убирают забор, выкорчевали и свалили на деревья, пострадало каждое дерево вдоль забора. Аллея напротив водоканала», — написала Татьяна Петелькина, опубликовав фото в соцсетях. В администрации агентству сообщили, что подрядчик допустил повреждения насаждений при выполнении работ по муниципальному контракту. «Заказчиком данные факты зафиксированы и направлены претензии подрядчику. Организация выполняющая работы по данному контракту за свой счет восстановит все поврежденные деревья. Заборы убираются в рамках благоустройства города и будут демонтированы только в тех местах, где по гостам не предусмотрена их установка», — ответили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги строители в процессе реконструкции парка культуры засыпали песком деревья. Власти города уверяют, что территория парка будет приведена в порядок.