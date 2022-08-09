Подрядная организация администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) при демонтаже заборов повредила все деревья, находящиеся поблизости. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Вот так убирают забор, выкорчевали и свалили на деревья, пострадало каждое дерево вдоль забора. Аллея напротив водоканала», — написала Татьяна Петелькина, опубликовав фото в соцсетях.
В администрации агентству сообщили, что подрядчик допустил повреждения насаждений при выполнении работ по муниципальному контракту. «Заказчиком данные факты зафиксированы и направлены претензии подрядчику. Организация выполняющая работы по данному контракту за свой счет восстановит все поврежденные деревья. Заборы убираются в рамках благоустройства города и будут демонтированы только в тех местах, где по гостам не предусмотрена их установка», — ответили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги строители в процессе реконструкции парка культуры засыпали песком деревья. Власти города уверяют, что территория парка будет приведена в порядок.
Подрядчик повредил деревья во время работ
Татьяна Петелькина
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Подрядная организация администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) при демонтаже заборов повредила все деревья, находящиеся поблизости. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Вот так убирают забор, выкорчевали и свалили на деревья, пострадало каждое дерево вдоль забора. Аллея напротив водоканала», — написала Татьяна Петелькина, опубликовав фото в соцсетях. В администрации агентству сообщили, что подрядчик допустил повреждения насаждений при выполнении работ по муниципальному контракту. «Заказчиком данные факты зафиксированы и направлены претензии подрядчику. Организация выполняющая работы по данному контракту за свой счет восстановит все поврежденные деревья. Заборы убираются в рамках благоустройства города и будут демонтированы только в тех местах, где по гостам не предусмотрена их установка», — ответили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги строители в процессе реконструкции парка культуры засыпали песком деревья. Власти города уверяют, что территория парка будет приведена в порядок.