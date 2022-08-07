Строители в Лабытнанги (ЯНАО) в процессе реконструкции парка культуры и отдыха засыпали песком деревья. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», растения могут погибнуть в таких условиях.
«Реконструкция парка Победа идет полным ходом. Но расположенные рядом с аптекой деревья подвергаются чудовищной нагрузке, они засыпаны просто песком! Растения погибнут если не принять мер! Раньше около аптеки такой уголок интересный был — камушки раскрашенные и клумбы. А теперь вот мусор, горы песка и еще живые, но это не точно, деревца. Уважаемый заказчик работ, проконтролируйте, пожалуйста, подрядчика. У нас деревья растут очень долго, а умирают стремительно!», — написал анонимно автор в группе Лабытнанги Info.
На жалобу местных жителей отреагировала мэрия, которая сообщила, что строителям поставили задачу — максимально сохранить деревья. «По завершению работ вся территория будет приведена в порядок. Специалисты управления капитального строительства проконтролируют выполнение», — подчеркнули там.
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Строители в Лабытнанги (ЯНАО) в процессе реконструкции парка культуры и отдыха засыпали песком деревья. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», растения могут погибнуть в таких условиях. «Реконструкция парка Победа идет полным ходом. Но расположенные рядом с аптекой деревья подвергаются чудовищной нагрузке, они засыпаны просто песком! Растения погибнут если не принять мер! Раньше около аптеки такой уголок интересный был — камушки раскрашенные и клумбы. А теперь вот мусор, горы песка и еще живые, но это не точно, деревца. Уважаемый заказчик работ, проконтролируйте, пожалуйста, подрядчика. У нас деревья растут очень долго, а умирают стремительно!», — написал анонимно автор в группе Лабытнанги Info. На жалобу местных жителей отреагировала мэрия, которая сообщила, что строителям поставили задачу — максимально сохранить деревья. «По завершению работ вся территория будет приведена в порядок. Специалисты управления капитального строительства проконтролируют выполнение», — подчеркнули там. Ранее сообщалось, что жители Салехарда недовольны установкой вышки сотовой связи на территории аллеи, где растут старейшие деревья. Горожане заявили, что это уникальное для города место.