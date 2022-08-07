Горожане переживают, что растения могут погибнуть Фото: Размик Закарян © URA.RU

Строители в Лабытнанги (ЯНАО) в процессе реконструкции парка культуры и отдыха засыпали песком деревья. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», растения могут погибнуть в таких условиях.

«Реконструкция парка Победа идет полным ходом. Но расположенные рядом с аптекой деревья подвергаются чудовищной нагрузке, они засыпаны просто песком! Растения погибнут если не принять мер! Раньше около аптеки такой уголок интересный был — камушки раскрашенные и клумбы. А теперь вот мусор, горы песка и еще живые, но это не точно, деревца. Уважаемый заказчик работ, проконтролируйте, пожалуйста, подрядчика. У нас деревья растут очень долго, а умирают стремительно!», — написал анонимно автор в группе Лабытнанги Info.

На жалобу местных жителей отреагировала мэрия, которая сообщила, что строителям поставили задачу — максимально сохранить деревья. «По завершению работ вся территория будет приведена в порядок. Специалисты управления капитального строительства проконтролируют выполнение», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что жители Салехарда недовольны установкой вышки сотовой связи на территории аллеи, где растут старейшие деревья. Горожане заявили, что это уникальное для города место.

Засыпанные песком деревья Соцсети