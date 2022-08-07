07 августа 2022
06 августа 2022

В ЯНАО строители во время работ засыпали песком деревья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветущие деревья в городе. Екатеринбург, весна, цветущие деревья
Горожане переживают, что растения могут погибнуть Фото:

Строители в Лабытнанги (ЯНАО) в процессе реконструкции парка культуры и отдыха засыпали песком деревья. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», растения могут погибнуть в таких условиях.

«Реконструкция парка Победа идет полным ходом. Но расположенные рядом с аптекой деревья подвергаются чудовищной нагрузке, они засыпаны просто песком! Растения погибнут если не принять мер! Раньше около аптеки такой уголок интересный был — камушки раскрашенные и клумбы. А теперь вот мусор, горы песка и еще живые, но это не точно, деревца. Уважаемый заказчик работ, проконтролируйте, пожалуйста, подрядчика. У нас деревья растут очень долго, а умирают стремительно!», — написал анонимно автор в группе Лабытнанги Info.

На жалобу местных жителей отреагировала мэрия, которая сообщила, что строителям поставили задачу — максимально сохранить деревья. «По завершению работ вся территория будет приведена в порядок. Специалисты управления капитального строительства проконтролируют выполнение», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что жители Салехарда недовольны установкой вышки сотовой связи на территории аллеи, где растут старейшие деревья. Горожане заявили, что это уникальное для города место.

Засыпанные песком деревья
Мусор строительный

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Строители в Лабытнанги (ЯНАО) в процессе реконструкции парка культуры и отдыха засыпали песком деревья. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», растения могут погибнуть в таких условиях. «Реконструкция парка Победа идет полным ходом. Но расположенные рядом с аптекой деревья подвергаются чудовищной нагрузке, они засыпаны просто песком! Растения погибнут если не принять мер! Раньше около аптеки такой уголок интересный был — камушки раскрашенные и клумбы. А теперь вот мусор, горы песка и еще живые, но это не точно, деревца. Уважаемый заказчик работ, проконтролируйте, пожалуйста, подрядчика. У нас деревья растут очень долго, а умирают стремительно!», — написал анонимно автор в группе Лабытнанги Info. На жалобу местных жителей отреагировала мэрия, которая сообщила, что строителям поставили задачу — максимально сохранить деревья. «По завершению работ вся территория будет приведена в порядок. Специалисты управления капитального строительства проконтролируют выполнение», — подчеркнули там. Ранее сообщалось, что жители Салехарда недовольны установкой вышки сотовой связи на территории аллеи, где растут старейшие деревья. Горожане заявили, что это уникальное для города место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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