Мэрия Салехарда пригласила туристов в путешествие «по хардкору»

10 августа 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Туристам предлагают посетить завод вместо моря Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителям Салехарда предлагают заменить пляжный отдых путешествием по «хардкору» — поездкой на промышленные объекты РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщает мэрия Салехарда. «Давай путешествовать по хардкору! Пока остальные отдыхают на пляжах, мы с тобой отправимся по самым грандиозным промышленным объектам России. Переходи на сайт и узнавай, как попасть на космодром, в сыроварню или на нефтяную линию», — говорится в сообщении. На сайте промтуризма отсутствуют туры по Ямалу, но можно съездить к соседям в ХМАО. Отмечается, что портал был создан при поддержке Минпромторга и Ростуризма. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО могут отправиться в тур в ХМАО и Тюмень за 100 тысяч рублей на двоих. Стоимость такого речного круиза обойдется дороже путевки заграницу.

Жителям Салехарда предлагают заменить пляжный отдых путешествием по «хардкору» — поездкой на промышленные объекты РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщает мэрия Салехарда. «Давай путешествовать по хардкору! Пока остальные отдыхают на пляжах, мы с тобой отправимся по самым грандиозным промышленным объектам России. Переходи на сайт и узнавай, как попасть на космодром, в сыроварню или на нефтяную линию», — говорится в сообщении. На сайте промтуризма отсутствуют туры по Ямалу, но можно съездить к соседям в ХМАО. Отмечается, что портал был создан при поддержке Минпромторга и Ростуризма. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО могут отправиться в тур в ХМАО и Тюмень за 100 тысяч рублей на двоих. Стоимость такого речного круиза обойдется дороже путевки заграницу.