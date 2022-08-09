09 августа 2022

Мэрия Салехарда пригласила туристов в путешествие «по хардкору»

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Завод Tentorium Rulan. Пермь, пчеловодство, завод тенториум, TENTORIUM RULAN, экскурсия на завод
Туристам предлагают посетить завод вместо моря Фото:

Жителям Салехарда предлагают заменить пляжный отдых путешествием по «хардкору» — поездкой на промышленные объекты РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщает мэрия Салехарда.

«Давай путешествовать по хардкору! Пока остальные отдыхают на пляжах, мы с тобой отправимся по самым грандиозным промышленным объектам России. Переходи на сайт и узнавай, как попасть на космодром, в сыроварню или на нефтяную линию», — говорится в сообщении.

На сайте промтуризма отсутствуют туры по Ямалу, но можно съездить к соседям в ХМАО. Отмечается, что портал был создан при поддержке Минпромторга и Ростуризма.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО могут отправиться в тур в ХМАО и Тюмень за 100 тысяч рублей на двоих. Стоимость такого речного круиза обойдется дороже путевки заграницу.

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Жителям Салехарда предлагают заменить пляжный отдых путешествием по «хардкору» — поездкой на промышленные объекты РФ. Об этом в своем telegram-канале сообщает мэрия Салехарда. «Давай путешествовать по хардкору! Пока остальные отдыхают на пляжах, мы с тобой отправимся по самым грандиозным промышленным объектам России. Переходи на сайт и узнавай, как попасть на космодром, в сыроварню или на нефтяную линию», — говорится в сообщении. На сайте промтуризма отсутствуют туры по Ямалу, но можно съездить к соседям в ХМАО. Отмечается, что портал был создан при поддержке Минпромторга и Ростуризма. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО могут отправиться в тур в ХМАО и Тюмень за 100 тысяч рублей на двоих. Стоимость такого речного круиза обойдется дороже путевки заграницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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