В ЯНАО «Учитель года» пообещал ученикам 5000 рублей за высший балл на экзамене

Учитель географии из Ноябрьска (ЯНАО) Александр Нестеренко пообещал выплатить пять тысяч рублей ученикам, которые наберут максимальные баллы на экзамене по географии. Таким образом, абсолютный победитель окружного конкурса «Педагогический дебют — 2024» решил необычным способом мотивировать старшеклассников к отличной учебе.
«Арсен, Артем, Матвей, Егор, Настя, Надя, жду от вас „5“, без них даже не возвращайтесь. Кто напишет на 31 балл, с меня 5К», — написал педагог, в telegram-чате.
Старшеклассники рассказали корреспонденту URA.RU, что Александр Нестеренко пользуется большим авторитетом среди учеников и известен своими нестандартными подходами к обучению. По словам школьников, они воспринимают обещание педагога серьезно и абсолютно уверены, что он сдержит слово. Редакции URA.RU не удалось получить комментарий от преподавателя — на данный момент он не отвечает на обращения. Коллеги педагога также воздержались от каких-либо заявлений по данному вопросу.
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