29 мая 2025

В ЯНАО «Учитель года» пообещал ученикам 5000 рублей за высший балл на экзамене

Учитель географии из Ноябрьска пообещал ученикам деньги за высокие баллы
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальский учитель стимулирует учеников деньгами
Ямальский учитель стимулирует учеников деньгами Фото:

Учитель географии из Ноябрьска (ЯНАО) Александр Нестеренко пообещал выплатить пять тысяч рублей ученикам, которые наберут максимальные баллы на экзамене по географии. Таким образом, абсолютный победитель окружного конкурса «Педагогический дебют — 2024» решил необычным способом мотивировать старшеклассников к отличной учебе.

«Арсен, Артем, Матвей, Егор, Настя, Надя, жду от вас „5“, без них даже не возвращайтесь. Кто напишет на 31 балл, с меня 5К», — написал педагог, в telegram-чате. 

Старшеклассники рассказали корреспонденту URA.RU, что Александр Нестеренко пользуется большим авторитетом среди учеников и известен своими нестандартными подходами к обучению. По словам школьников, они воспринимают обещание педагога серьезно и абсолютно уверены, что он сдержит слово. Редакции URA.RU не удалось получить комментарий от преподавателя — на данный момент он не отвечает на обращения. Коллеги педагога также воздержались от каких-либо заявлений по данному вопросу.

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Учитель географии из Ноябрьска (ЯНАО) Александр Нестеренко пообещал выплатить пять тысяч рублей ученикам, которые наберут максимальные баллы на экзамене по географии. Таким образом, абсолютный победитель окружного конкурса «Педагогический дебют — 2024» решил необычным способом мотивировать старшеклассников к отличной учебе. «Арсен, Артем, Матвей, Егор, Настя, Надя, жду от вас „5“, без них даже не возвращайтесь. Кто напишет на 31 балл, с меня 5К», — написал педагог, в telegram-чате.  Старшеклассники рассказали корреспонденту URA.RU, что Александр Нестеренко пользуется большим авторитетом среди учеников и известен своими нестандартными подходами к обучению. По словам школьников, они воспринимают обещание педагога серьезно и абсолютно уверены, что он сдержит слово. Редакции URA.RU не удалось получить комментарий от преподавателя — на данный момент он не отвечает на обращения. Коллеги педагога также воздержались от каких-либо заявлений по данному вопросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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