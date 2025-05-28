28 мая 2025

В города Ямала придет тепло до +15 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде 29 мая потеплеет до +13 градусов
В Салехарде 29 мая потеплеет до +13 градусов Фото:

В Салехарде 29 мая ожидается потепление до +13 градусов, будет малооблачно. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Об этом сообщили на портале Gismeteo.

«В Салехарде в четверг 29 мая малооблачно. Ночью +6, +7 градусов. Днем +12, +13», — сообщается на сайте. Ветер западный 6-11 м/с.

В Новом Уренгое также немного потеплеет — ночью столбики термометров покажут 0, +1 градус, днем температура воздуха поднимется до +4. Ожидается пасмурная погода с осадками в виде снега. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду.

В Ноябрьске 29 мая синоптики прогнозируют потепление до +15 градусов в дневные часы. Будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер сильный, западный, 8-13 м/с.

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В Салехарде 29 мая ожидается потепление до +13 градусов, будет малооблачно. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Об этом сообщили на портале Gismeteo. «В Салехарде в четверг 29 мая малооблачно. Ночью +6, +7 градусов. Днем +12, +13», — сообщается на сайте. Ветер западный 6-11 м/с. В Новом Уренгое также немного потеплеет — ночью столбики термометров покажут 0, +1 градус, днем температура воздуха поднимется до +4. Ожидается пасмурная погода с осадками в виде снега. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду. В Ноябрьске 29 мая синоптики прогнозируют потепление до +15 градусов в дневные часы. Будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер сильный, западный, 8-13 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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