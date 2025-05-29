В ЯНАО предприятие мэрии нелегально использовало неучтенные баржи во время путины

В Шурышкарском районе ЯНАО во время путины-2024 муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Мужевское» использовало для рыбной ловли суда, давно снятые с регистрационного учета. Это стало известно в ходе судебного разбирательства иска, поданного Новоуренгойской транспортной прокуратурой.
«Подлежащие государственной регистрации суда, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, подлежат классификации и освидетельствованию на возмездной основе за счет судовладельцев организациями. Несамоходный рыбоприемный пункт ТСКП-247 снят с классификационного учета в 2013 году, последнее освидетельствование пройдено в 2009 году. Баржа-площадка СБП-494 снята с классификационного учета в 2008 году, последнее предъявление к внеочередному освидетельствованию в 2005 году», — сообщается в тексте документа, опубликованного в картотеке Арбитражного суда.
Еще две баржи-площадки сняты с регистрационного учета в сентябре 2024 года, освидетельствование они проходили в 2022 году. При этом, руководство предприятия не подтвердило и не опровергло факт использования плавучих средств во время летней путины.
Суд решил оштрафовать предприятие на 50 тысяч рублей. Тем не менее, легально суда без соответствующих документов не могут использоваться для выполнения своих задач.
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