29 мая 2025

Ямальские школьники научились воевать и выживать в экстремальных условиях. Фото

В Ноябрьске завершился региональный этап игры «Зарница 2.0»
© Служба новостей «URA.RU»
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В «Зарнице 2.0» все по-настоящему
В «Зарнице 2.0» все по-настоящему Фото:

В Ноябрьске завершился региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0», в котором приняли участие 28 команд из разных муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства ЯНАО.

По данным организаторов, участники продемонстрировали навыки тактической и огневой подготовки, оказания первой медицинской помощи, а также умение выживать в экстремальных условиях. «Кульминацией стала большая военно-тактическая игра на местности», — говорится в сообщении.

Победителями в старшей и средней категориях стали команды «Юность Ямала» из Ноябрьска. В специальной категории первое место заняла команда «НаследиеНК» из этого же города. В июне лучшие команды региона отправятся в Екатеринбург, где им предстоит побороться за выход в финал на всероссийском уровне среди команд Уральского федерального округа.

Военно-патриотические мероприятия для молодежи регулярно проходят в ЯНАО: в начале мая губернатор Дмитрий Артюхов вместе со школьниками и участниками СВО посетил показ фильма по фронтовой повести Бориса Васильева, отмечая важность сохранения исторической памяти. В регионе также активно развиваются массовые патриотические акции, такие как шествие «Бессмертного полка», в котором в 2025 году ожидается участие около 50 тысяч человек.

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В Ноябрьске завершился региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0», в котором приняли участие 28 команд из разных муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства ЯНАО. По данным организаторов, участники продемонстрировали навыки тактической и огневой подготовки, оказания первой медицинской помощи, а также умение выживать в экстремальных условиях. «Кульминацией стала большая военно-тактическая игра на местности», — говорится в сообщении. Победителями в старшей и средней категориях стали команды «Юность Ямала» из Ноябрьска. В специальной категории первое место заняла команда «НаследиеНК» из этого же города. В июне лучшие команды региона отправятся в Екатеринбург, где им предстоит побороться за выход в финал на всероссийском уровне среди команд Уральского федерального округа. Военно-патриотические мероприятия для молодежи регулярно проходят в ЯНАО: в начале мая губернатор Дмитрий Артюхов вместе со школьниками и участниками СВО посетил показ фильма по фронтовой повести Бориса Васильева, отмечая важность сохранения исторической памяти. В регионе также активно развиваются массовые патриотические акции, такие как шествие «Бессмертного полка», в котором в 2025 году ожидается участие около 50 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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