Появилось видео операции ФСБ по задержанию членов ОПГ в Екатеринбурге

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Силовиков пришлось вскрывать квартиры (архивное фото)
Силовиков пришлось вскрывать квартиры (архивное фото) Фото:

Появилось видео операции сотрудников СКР, МВД и ФСБ по задержанию группы из девяти человек, которая, по версии следствия, организовала незаконную миграцию в Екатеринбурге. Кадрами делится пресс-служба регионального СУ СКР.

Каждому из членов ОПГ уже избрали меру пресечения. Под арест взяли директор центра сдачи экзаменов для иностранцев при УрФУ Наталью Волкову, двоих ее подчиненных (вероятно, Юлию Букало и Закирову). Еще арестованы Махмутов, Хафизов, Шавкатов, Туйчиев, Муминов и Цыганова.

Следователи считают, что преступную деятельность группа начала прошлой осенью. Они якобы подыскивали иностранцев и предлагали нелегально встать на учет. Им предоставлялись ответы на экзамен по русскому языку.

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Появилось видео операции сотрудников СКР, МВД и ФСБ по задержанию группы из девяти человек, которая, по версии следствия, организовала незаконную миграцию в Екатеринбурге. Кадрами делится пресс-служба регионального СУ СКР. Каждому из членов ОПГ уже избрали меру пресечения. Под арест взяли директор центра сдачи экзаменов для иностранцев при УрФУ Наталью Волкову, двоих ее подчиненных (вероятно, Юлию Букало и Закирову). Еще арестованы Махмутов, Хафизов, Шавкатов, Туйчиев, Муминов и Цыганова. Следователи считают, что преступную деятельность группа начала прошлой осенью. Они якобы подыскивали иностранцев и предлагали нелегально встать на учет. Им предоставлялись ответы на экзамен по русскому языку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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