29 мая 2025

В муниципалитетах Ямала закончили отбор лучших выпускников школ на «Алые паруса» в Санкт-Петербург

От Ямала 25 выпускников поедут на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
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На «Алые паруса» поедут 25 выпускников со всего Ямала"
На «Алые паруса» поедут 25 выпускников со всего Ямала" Фото:

В ЯНАО на празднование выпускного вечера «Алые паруса» в Санкт-Петербурге поедут 25 ребят. Конкурсный отбор уже прошел. В нем участвовали победители школьных олимпиад, участники научных конференций и Движения первых, сообщили в городском отделе образования.

«Прошел конкурсный отбор 25 одиннадцатиклассников ЯНАО для участия в праздновании выпускного вечера „Алые паруса“ в Санкт-Петербурге. Он проводился по установленной квоте от каждого муниципального образования региона. Кандидаты проходили конкурс на основании достижений в различных сферах деятельности», — сообщается в ответе отдела образования Нового Уренгоя. Ранее вопрос о том, как попасть на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге задал школьник в чате с губернатором «Обращения ЯНАО».

По данным источника, при отборе учитывались победа или призовые места на всероссийском этапе школьных олимпиад, победа во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», успешная деятельность в профильных конкурсах, научных конференциях, активное участие в Движении Первых, волонтерстве, а также принадлежность к движению Юнармия и проявления школьного лидерства.

Так, для Нового Уренгоя установлена квота — четыре человека. «Приказ об отборе с критериями направляли во все школы города. При желании вы можете ознакомиться с ним, обратившись в школу, в которой обучаетесь», — утверждают в администрации. В 2024 году лучшие выпускники ЯНАО тоже получали путевки в Москву на выпускной бал в Кремле и в Санкт-Петербург на «Алые паруса».

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В ЯНАО на празднование выпускного вечера «Алые паруса» в Санкт-Петербурге поедут 25 ребят. Конкурсный отбор уже прошел. В нем участвовали победители школьных олимпиад, участники научных конференций и Движения первых, сообщили в городском отделе образования. «Прошел конкурсный отбор 25 одиннадцатиклассников ЯНАО для участия в праздновании выпускного вечера „Алые паруса“ в Санкт-Петербурге. Он проводился по установленной квоте от каждого муниципального образования региона. Кандидаты проходили конкурс на основании достижений в различных сферах деятельности», — сообщается в ответе отдела образования Нового Уренгоя. Ранее вопрос о том, как попасть на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге задал школьник в чате с губернатором «Обращения ЯНАО». По данным источника, при отборе учитывались победа или призовые места на всероссийском этапе школьных олимпиад, победа во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», успешная деятельность в профильных конкурсах, научных конференциях, активное участие в Движении Первых, волонтерстве, а также принадлежность к движению Юнармия и проявления школьного лидерства. Так, для Нового Уренгоя установлена квота — четыре человека. «Приказ об отборе с критериями направляли во все школы города. При желании вы можете ознакомиться с ним, обратившись в школу, в которой обучаетесь», — утверждают в администрации. В 2024 году лучшие выпускники ЯНАО тоже получали путевки в Москву на выпускной бал в Кремле и в Санкт-Петербург на «Алые паруса».
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© Служба новостей «URA.RU»
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