В Ноябрьске изменятся десять автобусных маршрутов

В Ноябрьске (ЯНАО) 31 мая с 8:00 до 16:00 изменится движение городских автобусов из-за проведения спортивного праздника «Зеленый марафон». Об этом сообщает мэрия города в своем официальном Telegram-канале.
«Уважаемые горожане! Предприятие „Пассажирские перевозки“ сообщает об изменении движения автобусов 31 мая в связи с проведением спортивного праздника „Зеленый марафон“, — говорится в сообщении.
Изменения затронут автобусы, работающие на маршрутах №1, 2, 2-А, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 28. Движение транспорта изменится с 8 до 16 часов. В частности проезд будет закрыт по улице Ленина от дома №66 до перекрестка с улицей Дзержинского и по улице 40 лет Победы от перекрестка с улицей Изыскателей до перекрестка с улицей Ленина.
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