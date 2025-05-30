30 мая 2025

В Ноябрьске изменятся десять автобусных маршрутов. Схема

В Ноябрьске изменятся десять автобусных маршрутов
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Изменения маршрутов будут действовать 31 мая
Изменения маршрутов будут действовать 31 мая Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 31 мая с 8:00 до 16:00 изменится движение городских автобусов из-за проведения спортивного праздника «Зеленый марафон». Об этом сообщает мэрия города в своем официальном Telegram-канале.

«Уважаемые горожане! Предприятие „Пассажирские перевозки“ сообщает об изменении движения автобусов 31 мая в связи с проведением спортивного праздника „Зеленый марафон“, — говорится в сообщении.

Изменения затронут автобусы, работающие на маршрутах №1, 2, 2-А, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 28. Движение транспорта изменится с 8 до 16 часов. В частности проезд будет закрыт по улице Ленина от дома №66 до перекрестка с улицей Дзержинского и по улице 40 лет Победы от перекрестка с улицей Изыскателей до перекрестка с улицей Ленина. 

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В Ноябрьске (ЯНАО) 31 мая с 8:00 до 16:00 изменится движение городских автобусов из-за проведения спортивного праздника «Зеленый марафон». Об этом сообщает мэрия города в своем официальном Telegram-канале. «Уважаемые горожане! Предприятие „Пассажирские перевозки“ сообщает об изменении движения автобусов 31 мая в связи с проведением спортивного праздника „Зеленый марафон“, — говорится в сообщении. Изменения затронут автобусы, работающие на маршрутах №1, 2, 2-А, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 28. Движение транспорта изменится с 8 до 16 часов. В частности проезд будет закрыт по улице Ленина от дома №66 до перекрестка с улицей Дзержинского и по улице 40 лет Победы от перекрестка с улицей Изыскателей до перекрестка с улицей Ленина. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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