Дмитрий Артюхов встретился с ветеранами, участвовавшими в становлении Ямала

В Тюмени состоялась торжественная встреча 600 ветеранов и первопроходцев, принимавших участие в становлении Ямала. Мероприятие было приурочено к юбилеям трех ключевых городов региона — 50-летию Нового Уренгоя и Ноябрьска, а также 430-летию Салехарда. Об этом сообщили в официальном сообществе правительства ЯНАО во «ВКонтакте».
Губернаторы ЯНАО и Тюменской области поздравили собравшихся, а глава Ямала Дмитрий Артюхов вручил ветеранам награды. «В этом году мы отмечаем дорогие сердцу юбилеи — 50 лет Новому Уренгою и Ноябрьску, 430 лет Салехарду. Сегодня эти города развиваются и процветают. А еще полвека назад было совсем иначе — на месте газовой и нефтяной столиц была бескрайняя тундра и тайга, но пришел человек и все изменилось. Ветераны часто говорят, что просто честно работали и не совершали никаких подвигов. Но этим трудом они заложили основу энергетической мощи нашей страны. А где газовики и нефтяники, там и их супруги, а значит, школы и больницы. Низкий поклон нашим первопроходцам и ветеранам, крепкого здоровья и благополучия», — заявил Артюхов.
Праздничную атмосферу поддержали творческие коллективы Ямала. Перед гостями выступили ансамбли «Сеетэй Ямал» и «Сыра'сэв», а также солисты филармонии и вокалисты из городов-юбиляров. В программу вошли номера, посвященные северной тематике, и песни 70–80-х годов, что позволило участникам встречи вспомнить годы становления региона и почувствовать преемственность поколений.
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