В Екатеринбурге на улице Пехотинцев,18 днем 30 мая из-за коммунальной аварии взорвался асфальт. Мощная струя воды высотой в несколько этажей пробила дорогу и разбросала булыжники прямо в окна соседнего дома, рассказали очевидцы.
«У остановки взорвался асфальт. Рвануло так, что весь щебень раскидало на несколько метров вокруг», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова собеседника. По словам другого, водой окатило несколько квартир, в которых были открыты окна, а некоторые даже выбило. «Из-под земли рванул фонтан», — отметил прохожий.
Судя по всему, коммунальная авария произошла во время опрессовок. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Обновлено в 19:24 (17:24 по МСК)
В мэрии пояснили, что во время опрессовок образовался порыв и выброс щебенки. «В рамках страхового случая производится компенсация ущерба, жителям, чьи окна пострадали от разброса камней, будут выплачены компенсации. Будет оперативно восстановлен асфальт и объекты благоустройства», — сообщили там.
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