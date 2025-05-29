В ЯНАО перекроют дороги для рок-фестиваля и праздника в честь детей

В Надыме (ЯНАО) временно перекроют движение на участке от проспекта Ленинградского до набережной имени Оруджева. Ограничение связано с проведением массовых городских мероприятий, сообщает администрация города.
«Проезд от проспекта Ленинградского до набережной имени Оруджева в Надыме перекроют на два дня», — сообщает telegram-канал «Мой Надым». Движение будет ограничено:
- 31 мая с 13:30 до 21:30 — в связи с проведением пятого открытого фестиваля рок-музыки «КультУра».
- 1 июня с 12:30 до 16:00 — на время празднования Международного дня защиты детей.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда. Ограничения движения в Надыме совпадают с открытием летнего сезона: с 1 июня на площади Юбилейной начнет работать прокат велосипедов, самокатов и роликов, а также откроются аттракционы. Кроме того, с 27 мая по 9 июня в городе уже действует перекрытие участка дороги от спортшколы «Арктика» до перекрестка улиц Зверева и Рыжкова из-за реконструкции автодороги.
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