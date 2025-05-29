В ЯНАО наркоман при задержании избил полицейского

В ЯНАО суд приговорил местного жителя к реальному сроку лишения свободы за приобретение и хранение синтетических наркотиков в крупном размере, а также за применение насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
По данным ведомства, в октябре 2024 года мужчина приобрел синтетический наркотик через интернет и хранил его для личного употребления. При задержании он оказал сопротивление и нанес сотруднику полиции не менее четырех ударов ногой. «В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленник задержан сотрудниками полиции, при этом виновным в момент задержания в отношении сотрудника полиции применено насилие (нанесено не менее 4 ударов ногой)», — говорится в сообщении прокуратуры.
Суд исключил возможность условного осуждения. Подсудимого отправили в исправительную колонию на четыре года.
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