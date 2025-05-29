29 мая 2025

В ЯНАО наркоман при задержании избил полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наркоман проведет в колони четыре года
Наркоман проведет в колони четыре года Фото:

В ЯНАО суд приговорил местного жителя к реальному сроку лишения свободы за приобретение и хранение синтетических наркотиков в крупном размере, а также за применение насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

По данным ведомства, в октябре 2024 года мужчина приобрел синтетический наркотик через интернет и хранил его для личного употребления. При задержании он оказал сопротивление и нанес сотруднику полиции не менее четырех ударов ногой. «В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленник задержан сотрудниками полиции, при этом виновным в момент задержания в отношении сотрудника полиции применено насилие (нанесено не менее 4 ударов ногой)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд исключил возможность условного осуждения.  Подсудимого отправили в исправительную колонию на четыре года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО суд приговорил местного жителя к реальному сроку лишения свободы за приобретение и хранение синтетических наркотиков в крупном размере, а также за применение насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. По данным ведомства, в октябре 2024 года мужчина приобрел синтетический наркотик через интернет и хранил его для личного употребления. При задержании он оказал сопротивление и нанес сотруднику полиции не менее четырех ударов ногой. «В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленник задержан сотрудниками полиции, при этом виновным в момент задержания в отношении сотрудника полиции применено насилие (нанесено не менее 4 ударов ногой)», — говорится в сообщении прокуратуры. Суд исключил возможность условного осуждения.  Подсудимого отправили в исправительную колонию на четыре года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...