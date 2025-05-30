В Губкинском (ЯНАО) на продажу выставлен автомобиль Lexus LX 470 2007 года выпуска. Заявлено, что у 18-летней машины пробег всего 30 километров. Оценен японский премиальный внедорожник в 25 миллионов рублей.
«Автомобиль в идеальном состоянии. Проведена полная реставрация кузова, ДBC, узлов и агрегатов. Перетянут салон в новую оригинальную кожу, заменены все детали, имеющие износ на новые, ковровые покрытия и потолок новые, дверные карты новые», — говорится в объявлении «Авито». На площадке за подобные деньги можно приобрести сразу четыре свежих китайских внедорожника Tank 500.
По словам владельца, вся машина собрана с нуля и оснащена только оригинальными запчастями. Цель проекта — это создание музейного экспоната.
Lexus LX 470 считается одним из наиболее престижных внедорожников своего периода. Эта модель создана на платформе Toyota Land Cruiser 100 и отличается наличием рамной конструкции, системой постоянного полного привода, а также надежным бензиновым двигателем V8 объемом 4,7 литра. В отличие от Land Cruiser, Lexus LX 470 обладает более роскошной отделкой салона, улучшенной шумоизоляцией и повышенным уровнем комфорта, рассчитанным на требовательных клиентов премиум-сегмента.
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