В ЯНАО выставили на продажу Lexus 2007 года по цене четырех китайских премиум внедорожников. Фото

В Губкинском продают 18-летний Lexus 470 за 25 миллионов рублей
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Lexus 2007 года продают в Губкинском (архивное фото)
Lexus 2007 года продают в Губкинском (архивное фото) Фото:

В Губкинском (ЯНАО) на продажу выставлен автомобиль Lexus LX 470 2007 года выпуска. Заявлено, что у 18-летней машины пробег всего 30 километров. Оценен японский премиальный внедорожник в 25 миллионов рублей.

«Автомобиль в идеальном состоянии. Проведена полная реставрация кузова, ДBC, узлов и агрегатов. Перетянут салон в новую оригинальную кожу, заменены все детали, имеющие износ на новые, ковровые покрытия и потолок новые, дверные карты новые», — говорится в объявлении «Авито». На площадке за подобные деньги можно приобрести сразу четыре свежих китайских внедорожника Tank 500.

По словам владельца, вся машина собрана с нуля и оснащена только оригинальными запчастями. Цель проекта — это создание музейного экспоната.

Lexus LX 470 считается одним из наиболее престижных внедорожников своего периода. Эта модель создана на платформе Toyota Land Cruiser 100 и отличается наличием рамной конструкции, системой постоянного полного привода, а также надежным бензиновым двигателем V8 объемом 4,7 литра. В отличие от Land Cruiser, Lexus LX 470 обладает более роскошной отделкой салона, улучшенной шумоизоляцией и повышенным уровнем комфорта, рассчитанным на требовательных клиентов премиум-сегмента.

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В Губкинском (ЯНАО) на продажу выставлен автомобиль Lexus LX 470 2007 года выпуска. Заявлено, что у 18-летней машины пробег всего 30 километров. Оценен японский премиальный внедорожник в 25 миллионов рублей. «Автомобиль в идеальном состоянии. Проведена полная реставрация кузова, ДBC, узлов и агрегатов. Перетянут салон в новую оригинальную кожу, заменены все детали, имеющие износ на новые, ковровые покрытия и потолок новые, дверные карты новые», — говорится в объявлении «Авито». На площадке за подобные деньги можно приобрести сразу четыре свежих китайских внедорожника Tank 500. По словам владельца, вся машина собрана с нуля и оснащена только оригинальными запчастями. Цель проекта — это создание музейного экспоната. Lexus LX 470 считается одним из наиболее престижных внедорожников своего периода. Эта модель создана на платформе Toyota Land Cruiser 100 и отличается наличием рамной конструкции, системой постоянного полного привода, а также надежным бензиновым двигателем V8 объемом 4,7 литра. В отличие от Land Cruiser, Lexus LX 470 обладает более роскошной отделкой салона, улучшенной шумоизоляцией и повышенным уровнем комфорта, рассчитанным на требовательных клиентов премиум-сегмента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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