29 мая 2025

Деревню ЯНАО начало подтапливать из-за ледового затора на реке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители экстренно возвели дамбу из мешков с песком
Жители экстренно возвели дамбу из мешков с песком Фото:

Деревня Хампур (Пуровский район ЯНАО) подверглась подтоплению из-за ледового затора на реке Айваседо. Для того, чтобы обезопасить свои дома, жители поселения совместно с администрацией возвели временную дамбу из мешков с песком.

«В деревне Харампур произошло подтопление. Вода начала подбираться к домам по нечетной стороне улицы Айваседо Энтак. Инициативные жители при поддержке администрации деревни предприняли экстренные меры: построили временную дамбу из мешков с песком… По данным МЧС: во время движения ледохода по реке Айваседо, близ деревни Харампур образовался затор из льда», — написано в telegram-канале «Случилось».

Сейчас ситуация нормализовалась. Специалисты поисково-спасательного отряда «Ямалспас» контролируют происходящее. Также сообщается, что для возведения дамбы и перевозки песка жители задействовали собственные машины, а строительная компания предоставила технику и трактор.

URA.RU направило запрос в администрацию Пуровского районаи. Ответ ожидается.

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Деревня Хампур (Пуровский район ЯНАО) подверглась подтоплению из-за ледового затора на реке Айваседо. Для того, чтобы обезопасить свои дома, жители поселения совместно с администрацией возвели временную дамбу из мешков с песком. «В деревне Харампур произошло подтопление. Вода начала подбираться к домам по нечетной стороне улицы Айваседо Энтак. Инициативные жители при поддержке администрации деревни предприняли экстренные меры: построили временную дамбу из мешков с песком… По данным МЧС: во время движения ледохода по реке Айваседо, близ деревни Харампур образовался затор из льда», — написано в telegram-канале «Случилось». Сейчас ситуация нормализовалась. Специалисты поисково-спасательного отряда «Ямалспас» контролируют происходящее. Также сообщается, что для возведения дамбы и перевозки песка жители задействовали собственные машины, а строительная компания предоставила технику и трактор. URA.RU направило запрос в администрацию Пуровского районаи. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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