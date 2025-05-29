Деревня Хампур (Пуровский район ЯНАО) подверглась подтоплению из-за ледового затора на реке Айваседо. Для того, чтобы обезопасить свои дома, жители поселения совместно с администрацией возвели временную дамбу из мешков с песком.
«В деревне Харампур произошло подтопление. Вода начала подбираться к домам по нечетной стороне улицы Айваседо Энтак. Инициативные жители при поддержке администрации деревни предприняли экстренные меры: построили временную дамбу из мешков с песком… По данным МЧС: во время движения ледохода по реке Айваседо, близ деревни Харампур образовался затор из льда», — написано в telegram-канале «Случилось».
Сейчас ситуация нормализовалась. Специалисты поисково-спасательного отряда «Ямалспас» контролируют происходящее. Также сообщается, что для возведения дамбы и перевозки песка жители задействовали собственные машины, а строительная компания предоставила технику и трактор.
URA.RU направило запрос в администрацию Пуровского районаи. Ответ ожидается.
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