В ЯНАО прекращаются муниципальные воздушные перевозки

В Шурышкарском районе (ЯНАО) до осени распрощались с муниципальными воздушными перевозками. Летом в районе будет налажена навигация водным траснпортом, сообщают в муниципалитете.
«Сегодня завершилась аэронавигация — свой заключительный рейс в Шурышкарский район вертолет выполнил по маршруту Салехард — Мужи — Овгорт. Мы благодарим всех пилотов, сотрудников аэропортов и вертолетных площадок за работу», — сообщает администрация Шурышкарского района в Telegram.
Теперь навигация будет налажена водным транспортом. «Уже минувшей ночью к переправе в Мужах прибыл паром из Приобья», — пишет источник.
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