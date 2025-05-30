В ЯНАО прекращаются муниципальные воздушные перевозки

В Шурышкарском районе Ямала до осени отложена навигация по воздуху
© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозки воздушным транспортом в районе прекращены
Перевозки воздушным транспортом в районе прекращены Фото:

В Шурышкарском районе (ЯНАО) до осени распрощались с муниципальными воздушными перевозками. Летом в районе будет налажена навигация водным траснпортом, сообщают в муниципалитете. 

«Сегодня завершилась аэронавигация — свой заключительный рейс в Шурышкарский район вертолет выполнил по маршруту Салехард — Мужи — Овгорт. Мы благодарим всех пилотов, сотрудников аэропортов и вертолетных площадок за работу», — сообщает администрация Шурышкарского района в Telegram. 

Теперь навигация будет налажена водным транспортом. «Уже минувшей ночью к переправе в Мужах прибыл паром из Приобья», — пишет источник. 

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В Шурышкарском районе (ЯНАО) до осени распрощались с муниципальными воздушными перевозками. Летом в районе будет налажена навигация водным траснпортом, сообщают в муниципалитете.  «Сегодня завершилась аэронавигация — свой заключительный рейс в Шурышкарский район вертолет выполнил по маршруту Салехард — Мужи — Овгорт. Мы благодарим всех пилотов, сотрудников аэропортов и вертолетных площадок за работу», — сообщает администрация Шурышкарского района в Telegram.  Теперь навигация будет налажена водным транспортом. «Уже минувшей ночью к переправе в Мужах прибыл паром из Приобья», — пишет источник. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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