09 августа 2022

Оленеводов ЯНАО, занявшихся наукой, поощрят деньгами

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Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, олени
В ЯНАО будут доплачивать оленеводам за научные исследования Фото:

Власти ЯНАО будут доплачивать оленеводам за научные исследования и органическое производство продукции в рамках добровольной сертификации. Соответствующие изменения в постановлении опубликованы на сайте окружного правительства.

«Расходование субсидий на поддержку отдельных подотраслей животноводства дополняется двумя новыми направлениями: — оплата услуг по проведению научно-исследовательских работ; — оплата работ по сертификации продукции органического производства в рамках добровольной сертификации на соответствие требованиям стандарта ГОСТ 33980-2016», — говорится в официальном комментарии пресс-службы.

Там добавили, что теперь сертифицированные организации получат право наносить зарегистрированный знака на свою продукцию. Благодаря таким сертификатам к компаниям увеличивается доверие, появляется возможность реализовывать продукцию в крупных сетевых магазинах. Также улучается конкурентоспособность.

Федеральная программа развития генетических технологий, утвержденная в стране в 2019 году, направлена на усовершенствование технологий геноредактирования. Их будут использовать в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Также благодаря данной программе будут решаться глобальные проблемы современности.

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Власти ЯНАО будут доплачивать оленеводам за научные исследования и органическое производство продукции в рамках добровольной сертификации. Соответствующие изменения в постановлении опубликованы на сайте окружного правительства. «Расходование субсидий на поддержку отдельных подотраслей животноводства дополняется двумя новыми направлениями: — оплата услуг по проведению научно-исследовательских работ; — оплата работ по сертификации продукции органического производства в рамках добровольной сертификации на соответствие требованиям стандарта ГОСТ 33980-2016», — говорится в официальном комментарии пресс-службы. Там добавили, что теперь сертифицированные организации получат право наносить зарегистрированный знака на свою продукцию. Благодаря таким сертификатам к компаниям увеличивается доверие, появляется возможность реализовывать продукцию в крупных сетевых магазинах. Также улучается конкурентоспособность. Федеральная программа развития генетических технологий, утвержденная в стране в 2019 году, направлена на усовершенствование технологий геноредактирования. Их будут использовать в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Также благодаря данной программе будут решаться глобальные проблемы современности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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