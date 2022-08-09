Оленеводов ЯНАО, занявшихся наукой, поощрят деньгами

Власти ЯНАО будут доплачивать оленеводам за научные исследования и органическое производство продукции в рамках добровольной сертификации. Соответствующие изменения в постановлении опубликованы на сайте окружного правительства.
«Расходование субсидий на поддержку отдельных подотраслей животноводства дополняется двумя новыми направлениями: — оплата услуг по проведению научно-исследовательских работ; — оплата работ по сертификации продукции органического производства в рамках добровольной сертификации на соответствие требованиям стандарта ГОСТ 33980-2016», — говорится в официальном комментарии пресс-службы.
Там добавили, что теперь сертифицированные организации получат право наносить зарегистрированный знака на свою продукцию. Благодаря таким сертификатам к компаниям увеличивается доверие, появляется возможность реализовывать продукцию в крупных сетевых магазинах. Также улучается конкурентоспособность.
Федеральная программа развития генетических технологий, утвержденная в стране в 2019 году, направлена на усовершенствование технологий геноредактирования. Их будут использовать в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Также благодаря данной программе будут решаться глобальные проблемы современности.
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