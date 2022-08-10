Китайский посол: США повторили украинский сценарий на Тайване

США ведут «холодную» войну против России и Китая, считает Чжан Ханьхуэй Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами скопировал сценарий разжигания украинского кризиса, пытаясь обострить конфликт с Китаем из-за «тайваньского вопроса». Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Коллективный Запад скопировал украинский сценарий в тайваньском вопросе. <…> США в свое время спровоцировали пять раундов расширения НАТО на восток, срежиссировали „цветную революцию“ на Украине и максимально „загнали Россию в угол“ в сфере безопасности, что в конечном итоге и привело к украинскому кризису», — сказал Ханьхуэй в интервью ТАСС.

По его мнению, Вашингтон продолжает разжигать украинский кризис, поставляя вооружение и технику на Украину. «Их конечная цель кроется в том, чтобы затяжными военными действиями и санкционной дубиной истощить и раздавить Россию», — объяснил Ханьхуэй.

С той же целью, сохранения своего гегемонистского положения, США используют Тайвань для провоцирования конфликта с КНР. «Это нельзя расценить иначе, как азиатско-тихоокеанскую версию „расширения НАТО на восток“. США пытаются использовать ту же тактику против Китая для создания кризиса в Тайваньском проливе с целью воспрепятствовать развитию и подъему Китая, вмешаться в его внутренние дела, перенести внутренние дела Китая на международный уровень, истощить и сдержать его с помощью войны и санкций, помешать воссоединению Китая, а также великому возрождению китайской нации», — считает собеседник. Он отметил, что Соединенные Штаты фактически ведут замаскированную «новую холодную войну», проводя политику сдерживания Китая и России, а также провоцируя соперничество между крупными державами.

Ранее власти Китая выразили протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, так как считают остров своей исторической территорией. Глава МИД КНР Ван И сообщил, что США создали тайваньский кризис, чтобы нарастить военное присутствие в регионе, передает «Национальная служба новостей». Бывший член тайваньской партии Гоминьдан Джоанна Лэй заявила, что приезд Пелоси на Тайвань является первым шагом США в осуществлении плана по развязыванию войны с Китаем.

Эти события происходят на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее страны Запада, в особенности США, значительно увеличили военные поставки на Украину, выражая свою поддержку киевскому режиму.