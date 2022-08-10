Transpetrol: поставки нефти в Чехию по «Дружбе» не восстановят

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В Чехию не будет поставляться нефть из РФ по трубопроводу «Дружба», заявила Линда Вашковичова Фото:

Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» не будут восстанавливать. Об этом заявила официальный представитель компании Transpetrol Линда Вашковичова.

«Поставка нефти в Чехию по нефтепроводу возобновлена не будет», — передают слова Линды Вашковичовой «Известия». Она добавила, что российская нефть поступает транзитом через Украину.

В чешской государственной компании MERO, владеющей чешской частью «Дружбы», также заявили, что поставки нефти по трубопроводу в Чехию на данный момент остановлены. Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщил в Twitter (заблокирован в РФ), что Прага и Варшава совместно работают над получением поставок нефти в полном объеме.

Ранее «Транснефть» сообщала о том, что «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Затем венгерская MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Украина тем временем начала шантажировать Венгрию с помощью «Дружбы», вынуждая Будапешт поставить оружие для ВСУ.

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Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» не будут восстанавливать. Об этом заявила официальный представитель компании Transpetrol Линда Вашковичова. «Поставка нефти в Чехию по нефтепроводу возобновлена не будет», — передают слова Линды Вашковичовой «Известия». Она добавила, что российская нефть поступает транзитом через Украину. В чешской государственной компании MERO, владеющей чешской частью «Дружбы», также заявили, что поставки нефти по трубопроводу в Чехию на данный момент остановлены. Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщил в Twitter (заблокирован в РФ), что Прага и Варшава совместно работают над получением поставок нефти в полном объеме. Ранее «Транснефть» сообщала о том, что «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Затем венгерская MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Украина тем временем начала шантажировать Венгрию с помощью «Дружбы», вынуждая Будапешт поставить оружие для ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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