РБК: Европа ввела эмбарго на нефть из России и нарастила поставки

11 августа 2022 в 02:26 Размер текста - 17 +

Евросоюз нарастил импорт нефти из РФ после введения частичных ограничений на поставки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейские страны нарастили импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России после введения эмбарго. Такая информация содержится в данных Eurostat. Согласно данным Eurostat, страны Европейского союза ввезли в июне на 0,4% больше российской сырой нефти, чем в предыдущем месяце, что составляет около 7,3 миллионов тонн в физическом выражении. Импорт нефтепродуктов из РФ в июне вырос на 9,7% в сравнении с маем — до 2,65 миллионов тонн. Общий импорт нефти и нефтепродуктов из РФ в страны Евросоюза увеличился на 2,7%. Отмечается, что в июне существенно нарастили поставки Германия и Италия. Франция, Болгария и Польша, наоборот, снизили объемы закупаемых нефти и нефтепродуктов из России. Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. 21 июля страны ЕС согласовали седьмой пакет санкций, в который входит частичное эмбарго на поставки российской нефти. Агентство Bloomberg писало, что Европа продолжает тайно скупать российскую нефть. Аналитик Наталья Мильчакова назвала причины наращивания поставок нефти из РФ Европой, передает RT. 10 августа в Евросоюзе вступил в силу эмбарго на российский уголь. По данным UN Comtrade, перед запретом на закупку российского угля страны ЕС нарастили его импорт.

Европейские страны нарастили импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России после введения эмбарго. Такая информация содержится в данных Eurostat. Согласно данным Eurostat, страны Европейского союза ввезли в июне на 0,4% больше российской сырой нефти, чем в предыдущем месяце, что составляет около 7,3 миллионов тонн в физическом выражении. Импорт нефтепродуктов из РФ в июне вырос на 9,7% в сравнении с маем — до 2,65 миллионов тонн. Общий импорт нефти и нефтепродуктов из РФ в страны Евросоюза увеличился на 2,7%. Отмечается, что в июне существенно нарастили поставки Германия и Италия. Франция, Болгария и Польша, наоборот, снизили объемы закупаемых нефти и нефтепродуктов из России. Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. 21 июля страны ЕС согласовали седьмой пакет санкций, в который входит частичное эмбарго на поставки российской нефти. Агентство Bloomberg писало, что Европа продолжает тайно скупать российскую нефть. Аналитик Наталья Мильчакова назвала причины наращивания поставок нефти из РФ Европой, передает RT. 10 августа в Евросоюзе вступил в силу эмбарго на российский уголь. По данным UN Comtrade, перед запретом на закупку российского угля страны ЕС нарастили его импорт.