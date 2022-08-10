10 августа 2022
09 августа 2022

Жители Салехарда поспорили из-за отремонтированного двора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кургана, дорожный знак, ремонт дорожного покрытия, ремонтные работы, заезд во двор, замена асфальта
Мнения горожан разделились: одни раскритиковали благоустройство двора, другие порадовались проведенному ремонту (фото из архива) Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) поспорили в соцсети «ВКонтакте» из-за двора по улице Броднева. Анонимный пост размещен в группе «Подслушано в Салехарде».

«Называется, благоустроили дворовую территорию. Спасибо. Оставили пятак не туда ни сюда, хоть бы траву посеяли. Броднева, 39», — указано в сообщении.

«Реально бред какой-то, уж все бы асфальтировали, да парковку нормальную сделали», — прокомментировала Екатерина Пашкова. «Люди зажрались! Спасибо большое за благоустройство, глаз радуется!» — написала Татьяна Ионова. «Там раньше невозможно было проехать, теперь асфальт лучше, чем на некоторых центральных улицах, а вам опять все не так», — поделилась Александра Александрова.

В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ноябрьска поспорили в социальной сети «ВКонтакте» из-за перекрытого проезда через двор по улице Ленина. Мнения горожан разделились, но большинство на стороне жителей дома.

Двор, из-за которого поспорили жители

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Жители Салехарда (ЯНАО) поспорили в соцсети «ВКонтакте» из-за двора по улице Броднева. Анонимный пост размещен в группе «Подслушано в Салехарде». «Называется, благоустроили дворовую территорию. Спасибо. Оставили пятак не туда ни сюда, хоть бы траву посеяли. Броднева, 39», — указано в сообщении. «Реально бред какой-то, уж все бы асфальтировали, да парковку нормальную сделали», — прокомментировала Екатерина Пашкова. «Люди зажрались! Спасибо большое за благоустройство, глаз радуется!» — написала Татьяна Ионова. «Там раньше невозможно было проехать, теперь асфальт лучше, чем на некоторых центральных улицах, а вам опять все не так», — поделилась Александра Александрова. В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ноябрьска поспорили в социальной сети «ВКонтакте» из-за перекрытого проезда через двор по улице Ленина. Мнения горожан разделились, но большинство на стороне жителей дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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