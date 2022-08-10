Жители Салехарда (ЯНАО) поспорили в соцсети «ВКонтакте» из-за двора по улице Броднева. Анонимный пост размещен в группе «Подслушано в Салехарде».
«Называется, благоустроили дворовую территорию. Спасибо. Оставили пятак не туда ни сюда, хоть бы траву посеяли. Броднева, 39», — указано в сообщении.
«Реально бред какой-то, уж все бы асфальтировали, да парковку нормальную сделали», — прокомментировала Екатерина Пашкова. «Люди зажрались! Спасибо большое за благоустройство, глаз радуется!» — написала Татьяна Ионова. «Там раньше невозможно было проехать, теперь асфальт лучше, чем на некоторых центральных улицах, а вам опять все не так», — поделилась Александра Александрова.
В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ноябрьска поспорили в социальной сети «ВКонтакте» из-за перекрытого проезда через двор по улице Ленина. Мнения горожан разделились, но большинство на стороне жителей дома.
Двор, из-за которого поспорили жители
«Подслушано в Салехарде», «ВКонтакте»
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Жители Салехарда (ЯНАО) поспорили в соцсети «ВКонтакте» из-за двора по улице Броднева. Анонимный пост размещен в группе «Подслушано в Салехарде». «Называется, благоустроили дворовую территорию. Спасибо. Оставили пятак не туда ни сюда, хоть бы траву посеяли. Броднева, 39», — указано в сообщении. «Реально бред какой-то, уж все бы асфальтировали, да парковку нормальную сделали», — прокомментировала Екатерина Пашкова. «Люди зажрались! Спасибо большое за благоустройство, глаз радуется!» — написала Татьяна Ионова. «Там раньше невозможно было проехать, теперь асфальт лучше, чем на некоторых центральных улицах, а вам опять все не так», — поделилась Александра Александрова. В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ноябрьска поспорили в социальной сети «ВКонтакте» из-за перекрытого проезда через двор по улице Ленина. Мнения горожан разделились, но большинство на стороне жителей дома.