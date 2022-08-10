«Ведомости»: власти Херсона и Запорожья начнут работать как в РФ

Херсонскую и Запорожскую области переведут на российский тип администрирования Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военно-гражданские администрации (ВГА) Херсонской и Запорожской областей осенью могут сменить формат работы и приблизиться к России по типу управления. Об этом сообщил источник «Ведомостей» в руководстве одного из российских регионов, занимающийся отбором чиновников для работы на новых территориях.

«Сейчас на местах военно-гражданские администрации. По сути, их нужно заменить на мирные администрации», — рассказал собеседник издания. Потому, по его словам, к осени возможно формат управления ВГА в Запорожье и Херсонской области изменится и станет похожим на российский.

Он также добавил, что, прежде чем в регионах пройдут референдумы о присоединении к России, там должно стать спокойно. «Там [на территориях] должна наступить такая спокойная жизнь. Концерты в духе „Мы вместе с Россией“. А потом уже референдумы, выборы и прочее», — уточнил собеседник.

Источник, близкий к АП, отметил, что речь идет о двойной системе управления: когда одновременно назначают руководителя ВГА и управленцу, например из администрации региона. Получается тандем, который ведет совместную работу, подчеркнул он.

Ранее Запорожская область сделала шаг к присоединению к России — она начала переводить стационарные телефоны на код российской системы нумерации. Также вице-премьер РФ объявил о подготовке референдума в Херсоне. Член ВГА Запорожья Владимир Рогов сообщил, что в регионе определились со временем проведения референдума.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее освобождены территория ЛНР, Херсонская область и большая часть Запорожья, продолжается освобождение ДНР.