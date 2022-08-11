Reuters: Coca-Cola терпит убытки после ухода из РФ

11 августа 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

После ухода из России Coca-Cola понесла значительные убытки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания Coca-Cola HBC AG заявила, что потеряла 190 миллионов евро в первом полугодии после ухода с российского рынка из-за санкций. Слова компании приводит международное новостное агентство Reuters. «Coca-Cola HBC AG (CCH.L) заявила в четверг, что понесла единовременный удар в размере 190 миллионов евро (195,36 миллиона долларов) в первом полугодии. Это связано с прекращением продажи напитков Coca-Cola в России», — пишет Reuters. Также сообщается, что на этом потери Coca-Cola из-за ухода из России не закончатся. «Производитель безалкогольных напитков, который когда-то считал Россию одним из своих крупнейших рынков, также рассчитывает выдержать финансовые расходы в размере около 82 миллионов евро во втором полугодии, поскольку он истощил все свои запасы и больше не будет производить или продавать Coca-Cola (KO. N) или других брендов компании Coca-Cola в России», — утверждает новостное агентство. Компания Coca-Cola объявила о приостановке работы в России после начала спецоперации на Украине. Дистрибьюторы компании заявляли, что напитки больше не будут производиться и продаваться в РФ. Кроме того, по информации Минсельхоза РФ, возможность ввоза напитков с помощью параллельного импорта также не рассматривается.

Компания Coca-Cola HBC AG заявила, что потеряла 190 миллионов евро в первом полугодии после ухода с российского рынка из-за санкций. Слова компании приводит международное новостное агентство Reuters. «Coca-Cola HBC AG (CCH.L) заявила в четверг, что понесла единовременный удар в размере 190 миллионов евро (195,36 миллиона долларов) в первом полугодии. Это связано с прекращением продажи напитков Coca-Cola в России», — пишет Reuters. Также сообщается, что на этом потери Coca-Cola из-за ухода из России не закончатся. «Производитель безалкогольных напитков, который когда-то считал Россию одним из своих крупнейших рынков, также рассчитывает выдержать финансовые расходы в размере около 82 миллионов евро во втором полугодии, поскольку он истощил все свои запасы и больше не будет производить или продавать Coca-Cola (KO. N) или других брендов компании Coca-Cola в России», — утверждает новостное агентство. Компания Coca-Cola объявила о приостановке работы в России после начала спецоперации на Украине. Дистрибьюторы компании заявляли, что напитки больше не будут производиться и продаваться в РФ. Кроме того, по информации Минсельхоза РФ, возможность ввоза напитков с помощью параллельного импорта также не рассматривается.