10 августа 2022

Росавиация разрешила перелеты из Перми на египетские курорты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, верблюд, пирамида, египет, Каир
В Египет «Аэрофлоту» разрешено летать до 7 раз в неделю Фото:

Авиакомпании «Аэрофлот» разрешено совершать перелеты из Перми на два египетских курорта. Информация об этом опубликована в приказе о допуске перевозчиков к выполнению перелетов на сайте Росавиации.

«Пермь — Хугарда, Пермь — Шарм-эль-Шейх, компания „Аэрофлот“, выдать разрешение», — говорится в приказе. На оба египетских курорта самолетам авиакомпании разрешено летать 7 раз в неделю.

На данный момент из Перми по международным направлениям совершаются только два рейса: в Узбекистан и Турцию. Ранее авиакомпании из-за трудностей в обслуживании самолетов начали массово отменять перелеты в другие страны. Так некоторые перевозчики уже отменили полеты в турецкий Стамбул, Таджикистан, Киргизстан и другие. Чаще всего компании отказывались от полетов из-за низкого спроса.

После начала спецоперации РФ на Украине страны Запада начали накладывать ограничение на обслуживание российских самолетов. Санкции также имеют негативный эффект и для самих недружественных стран: нарушаются системы логистики, расчетов, ускоряется инфляция, возникают проблемы с энергоносителями.

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Авиакомпании «Аэрофлот» разрешено совершать перелеты из Перми на два египетских курорта. Информация об этом опубликована в приказе о допуске перевозчиков к выполнению перелетов на сайте Росавиации. «Пермь — Хугарда, Пермь — Шарм-эль-Шейх, компания „Аэрофлот“, выдать разрешение», — говорится в приказе. На оба египетских курорта самолетам авиакомпании разрешено летать 7 раз в неделю. На данный момент из Перми по международным направлениям совершаются только два рейса: в Узбекистан и Турцию. Ранее авиакомпании из-за трудностей в обслуживании самолетов начали массово отменять перелеты в другие страны. Так некоторые перевозчики уже отменили полеты в турецкий Стамбул, Таджикистан, Киргизстан и другие. Чаще всего компании отказывались от полетов из-за низкого спроса. После начала спецоперации РФ на Украине страны Запада начали накладывать ограничение на обслуживание российских самолетов. Санкции также имеют негативный эффект и для самих недружественных стран: нарушаются системы логистики, расчетов, ускоряется инфляция, возникают проблемы с энергоносителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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