Политолог заявил о готовящейся замене Зеленского на Украине

11 августа 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Политолог считает, что Зеленского могут попросить самостоятельно отречься от управления страной Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua На Украине происходят «движения» в сторону смену власти. В скором времени может произойти свержение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Так он прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о желание избраться на пост украинского лидера. «Арестович здесь вполне подходит в качестве замены. Обратите внимание: Зеленский уже потерял пост главы СБУ, который занимал его одноклассник. Потерял генпрокурора. Так что движение в сторону смены власти, действительно, происходит. И это логично: в обществе накапливается недовольство, его необходимо периодически сливать. А сделать это можно как раз через замену лидера», — приводит слова Журавлева «Лента.ру». Он считает, что есть вероятность того, что Зеленского могут попросить самостоятельно отречься от управления страной. Так как проведение новых президентских выборов невозможно, добровольный отказ будет приемлемым для западных государств. Еще одной причиной считается то, что действующий президент Украины теряет поддержку не только граждан своей страны, но и западных партнеров. Поэтому Арестович может быть тем президентом, с которым Украина может пойти на переговоры с Россией. Ранее Арестович заявил о своей готовности заменить Зеленского на посту главы государства, если тот не захочет идти на второй срок. «Я хочу посмотреть, как это будет», — сказал Арестович, отвечая на вопрос о возможном участии в борьбе на пост президента. Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков посмеялся над заявлением политика. По его мнению, Арестович — это эпатажный блогер, который говорит то, что привлечет внимание, что будут обсуждать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине происходят «движения» в сторону смену власти. В скором времени может произойти свержение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Так он прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о желание избраться на пост украинского лидера. «Арестович здесь вполне подходит в качестве замены. Обратите внимание: Зеленский уже потерял пост главы СБУ, который занимал его одноклассник. Потерял генпрокурора. Так что движение в сторону смены власти, действительно, происходит. И это логично: в обществе накапливается недовольство, его необходимо периодически сливать. А сделать это можно как раз через замену лидера», — приводит слова Журавлева «Лента.ру». Он считает, что есть вероятность того, что Зеленского могут попросить самостоятельно отречься от управления страной. Так как проведение новых президентских выборов невозможно, добровольный отказ будет приемлемым для западных государств. Еще одной причиной считается то, что действующий президент Украины теряет поддержку не только граждан своей страны, но и западных партнеров. Поэтому Арестович может быть тем президентом, с которым Украина может пойти на переговоры с Россией. Ранее Арестович заявил о своей готовности заменить Зеленского на посту главы государства, если тот не захочет идти на второй срок. «Я хочу посмотреть, как это будет», — сказал Арестович, отвечая на вопрос о возможном участии в борьбе на пост президента. Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков посмеялся над заявлением политика. По его мнению, Арестович — это эпатажный блогер, который говорит то, что привлечет внимание, что будут обсуждать.