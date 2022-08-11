Топ-менеджера челябинского экс-губернатора осадили кредиторы

Величина финансовых претензий к Алексею Павлюку исчисляется сотнями миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В суды начали поступать иски о взыскании крупных сумм с Алексея Павлюка, бывшего директора ПО «Монтажник», главного актива семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Это следует из базы судебных дел. Компания признана банкротом, того же добиваются в отношении Павлюка его кредиторы. Сам обвиняемый по семи статьям УК РФ топ-менеджер находится в СИЗО, ожидая приговора.

«В Арбитражный суд города Москвы посредством электронной системы подачи документов „Мой Арбитр“ поступило требование Дубровской А.Б. о включении суммы задолженности в размере 221 млн 326 тыс. 279,81 рубля в реестр требований кредиторов гражданина Павлюка Алексея Юрьевича. В Арбитражный суд города Москвы поступило требование ПАО „Московский кредитный банк“ о включении суммы задолженности в размере 1 млн 577 тыс. 595,67 рубля в реестр требований кредиторов гражданина Павлюка Алексея Юрьевича. В Арбитражный суд города Москвы поступило требование „Кредит Урал Банк“ (АО) о включении суммы задолженности в размере 81 млн 586 тыс. рублей в реестр требований кредиторов гражданина Павлюка», — говорится в соответствующих судебных определениях (есть в распоряжении URA.RU).

По версии следствия, Павлюк с ноября 2019 года по июль 2020 года не выплачивал зарплату работникам контролируемого семьей экс-губернатора Дубровского ПО «Монтажник». Кроме того, он путем обмана выводил с предприятия деньги на свои цели, подделывал документы и занимался другими махинациями. Топ-менеджер винит в развале компании Дубровского-старшего и его сына Александра.

«Монтажник» после покупки семьей Дубровского должен был возвести в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС к лету 2020 года. На стройку потратили несколько миллиардов рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года « Монтажник» обанкротился, кредиторы требуют с компании порядка 2 млрд рублей. Представители семьи Дубровского отказываются от общения со СМИ, сам экс-губернатор, по имеющейся информации, уже давно проживает за границей.