10 августа 2022

Жительнице ХМАО, которую избил парень, вновь угрожают расправой

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, домашнее насилие, бытовое убийство, удушье
Полиция организовала проверку по факту поступления новых угроз, девушке, которую избил парень в Мегионе Фото:

Полицейские Мегиона проверят факт поступления новых угроз девушке, которую в подъезде избил собственный парень. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО.

«По факту опубликованной в сети интернет информации о том, что в отношении жительнице Мегиона вновь поступают какие-либо угрозы, полицией Мегиона назначено проведение проверки. По ее результатам будет принято решение», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Правоохранители располагают информацией о том, что девушке возможно вновь угрожает парень, который ее избил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Мегионе (ХМАО) мужчина напал на девушку в подъезде, нанося удары и ногами. Тогда происшествие засняли камеры видеонаблюдения, а на мужчину завели уголовное дело. Позже сам нападавший тоже обратился к правоохранителям, заявив, что после инцидента ему начали угрожать.

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Полицейские Мегиона проверят факт поступления новых угроз девушке, которую в подъезде избил собственный парень. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО. «По факту опубликованной в сети интернет информации о том, что в отношении жительнице Мегиона вновь поступают какие-либо угрозы, полицией Мегиона назначено проведение проверки. По ее результатам будет принято решение», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Правоохранители располагают информацией о том, что девушке возможно вновь угрожает парень, который ее избил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Мегионе (ХМАО) мужчина напал на девушку в подъезде, нанося удары и ногами. Тогда происшествие засняли камеры видеонаблюдения, а на мужчину завели уголовное дело. Позже сам нападавший тоже обратился к правоохранителям, заявив, что после инцидента ему начали угрожать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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