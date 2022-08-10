Жительнице ХМАО, которую избил парень, вновь угрожают расправой

11 августа 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Полиция организовала проверку по факту поступления новых угроз, девушке, которую избил парень в Мегионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские Мегиона проверят факт поступления новых угроз девушке, которую в подъезде избил собственный парень. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО. «По факту опубликованной в сети интернет информации о том, что в отношении жительнице Мегиона вновь поступают какие-либо угрозы, полицией Мегиона назначено проведение проверки. По ее результатам будет принято решение», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Правоохранители располагают информацией о том, что девушке возможно вновь угрожает парень, который ее избил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Мегионе (ХМАО) мужчина напал на девушку в подъезде, нанося удары и ногами. Тогда происшествие засняли камеры видеонаблюдения, а на мужчину завели уголовное дело. Позже сам нападавший тоже обратился к правоохранителям, заявив, что после инцидента ему начали угрожать.

Полицейские Мегиона проверят факт поступления новых угроз девушке, которую в подъезде избил собственный парень. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО. «По факту опубликованной в сети интернет информации о том, что в отношении жительнице Мегиона вновь поступают какие-либо угрозы, полицией Мегиона назначено проведение проверки. По ее результатам будет принято решение», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Правоохранители располагают информацией о том, что девушке возможно вновь угрожает парень, который ее избил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Мегионе (ХМАО) мужчина напал на девушку в подъезде, нанося удары и ногами. Тогда происшествие засняли камеры видеонаблюдения, а на мужчину завели уголовное дело. Позже сам нападавший тоже обратился к правоохранителям, заявив, что после инцидента ему начали угрожать.