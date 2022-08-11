Певица анонсировала выход новой песни Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) в своих соцсетях поделилась сниппетом (небольшой фрагмент трека) новой песни. Она записала его на Большом каньоне (один из глубочайших каньонов в мире, находится на плато Колорадо, штат Аризона) в США. Кока надеется, что путешествие окажется не провальным, и это поможет песне стать хитом.

«Мой прошлый сниппет с этого каньона на песню „Покинула чат“ — стал моим главным хитом, поэтому я решила снова проехать полмира. Надеюсь, не зря, и эта песня тоже станет хитом», — написала артистка.

Певица анонсировала, что новая песня под названием «Плачешь» выйдет 18 августа. Ранее URA.RU писало, что исполнительница улетела в Лос-Анджелес в отпуск, чтобы набраться сил перед масштабным концертом и отдохнуть от пристального внимания фанатов. Но 20 августа Клава Кока бесплатно выступит на Дне города в Екатеринбурге.