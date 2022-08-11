Власти Запорожья спрогнозировали последствия демилитаризации ЗАЭС

12 августа 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов расценил предложение генсека ООН как провокацию Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожье негативно отнеслись к предложению генсека ООН Антониу Гутерреша создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Это неприемлемая идея. Мы расцениваем ее как провокацию. Какая может быть демилитаризованная зона, если по тебе все равно постоянно стреляют? Как только мы выведем оттуда войска, туда обязательно зайдут украинские боевики, вывесят свой флаг и продолжат заниматься обстрелами. Об этом не скрывая говорят представители украинской власти, называя подобные действия «тактикой вытеснения», — сказал Рогов, пишет РИА «Новости». Он подчеркнул, что армия РФ только и делает, что спасет Запорожскую АЭС от ударов, наносимых ВСУ. ВСУ начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заявление Гутерреша ответил, что демилитаризация станции сделает ее уязвимой для всех. Он попросил генсека ООН уточнить, что он имеет в виду под «срочным соглашением на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района» вокруг станции. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года.

В Запорожье негативно отнеслись к предложению генсека ООН Антониу Гутерреша создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Это неприемлемая идея. Мы расцениваем ее как провокацию. Какая может быть демилитаризованная зона, если по тебе все равно постоянно стреляют? Как только мы выведем оттуда войска, туда обязательно зайдут украинские боевики, вывесят свой флаг и продолжат заниматься обстрелами. Об этом не скрывая говорят представители украинской власти, называя подобные действия «тактикой вытеснения», — сказал Рогов, пишет РИА «Новости». Он подчеркнул, что армия РФ только и делает, что спасет Запорожскую АЭС от ударов, наносимых ВСУ. ВСУ начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заявление Гутерреша ответил, что демилитаризация станции сделает ее уязвимой для всех. Он попросил генсека ООН уточнить, что он имеет в виду под «срочным соглашением на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района» вокруг станции. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года.