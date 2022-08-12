Пушков отвел Европе срок до энергетической катастрофы

Пушков предостерег Евросоюз от введения эмбарго на нефть РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на морские поставки российской нефти, запланированного на 2023 год. С таким предупреждением выступил сенатор Алексей Пушков, комментируя статью обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа об энергетической победе Москвы в противостоянии на нефтяном рынке.

«Эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию. В этом случае у Евросоюза еще есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от такого эмбарго», — написал Пушков в своем telegram-канале.

Сенатор также напомнил «официальный принцип ЕС», согласно которому санкции должны сказываться на России сильнее, чем на странах-участницах. «В данном же случае выходит наоборот», — резюмировал он.

Ранее Хавьер Блас заявил, что Россия одержала победу на нефтяном рынке вопреки санкциям. К такому выводу он пришел на основе подсчетов объемов производства российской нефти и ее цены. Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. 21 июля страны ЕС согласовали седьмой пакет рестрикций, в который входит частичное эмбарго на поставки российской нефти. Однако агентство Bloomberg писало, что Европа продолжает тайно скупать российские ресурсы. После согласования эмбарго общий импорт нефти и нефтепродуктов из РФ в страны Евросоюза увеличился на 2,7%.