Bloomberg: Байден собирается на второй срок

12 августа 2022 в 07:29 Размер текста - 17 +

Джо Байден хочет пойти на президентские выборы в 2024 году Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден намерен принять участие в выборах 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на помощников американского лидера. «По словам многочисленных помощников и союзников, президент Джо Байден готовится подать заявку на переизбрание через несколько месяцев после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. „Президент сказал, что планирует снова баллотироваться“, — сказала Анита Данн, давний помощник, недавно вернувшаяся в Белый дом», — пишет Bloomberg. При этом, по данным агентства, поддержка Байдена внутри демократической партии падает. Так, трое конгрессменов в беседе с Байденом предложили ему уступить место более молодому преемнику, а часть сенаторов демонстративно отказалась его поддерживать. По данным источников Bloomberg, Байден решил переизбраться на фоне расследования ФБР в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, которого считают главным соперником Байдена на будущих выборах. Ранее рейтинг доверия Байдена обновил исторический минимум. Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер также заявляла о намерении Байдена пойти на второй срок, передает «Национальная служба новостей». При этом у главного соперника Байдена — Дональда Трампа, недавно прошли обыски. Агенты ФБР пытались найти в особняке бывшего президента США секретные документы о ядерном оружии, пишет RT.

Президент США Джо Байден намерен принять участие в выборах 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на помощников американского лидера. «По словам многочисленных помощников и союзников, президент Джо Байден готовится подать заявку на переизбрание через несколько месяцев после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. „Президент сказал, что планирует снова баллотироваться“, — сказала Анита Данн, давний помощник, недавно вернувшаяся в Белый дом», — пишет Bloomberg. При этом, по данным агентства, поддержка Байдена внутри демократической партии падает. Так, трое конгрессменов в беседе с Байденом предложили ему уступить место более молодому преемнику, а часть сенаторов демонстративно отказалась его поддерживать. По данным источников Bloomberg, Байден решил переизбраться на фоне расследования ФБР в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, которого считают главным соперником Байдена на будущих выборах. Ранее рейтинг доверия Байдена обновил исторический минимум. Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер также заявляла о намерении Байдена пойти на второй срок, передает «Национальная служба новостей». При этом у главного соперника Байдена — Дональда Трампа, недавно прошли обыски. Агенты ФБР пытались найти в особняке бывшего президента США секретные документы о ядерном оружии, пишет RT.