11 августа 2022
10 августа 2022

Власти ЯНАО рассказали о наказаниях для охотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
За незаконную охоту можно не только получить штраф, но и отправиться в тюрьму Фото:

В ЯНАО с 13 августа начнется летний сезон охоты. Он начнется с открытия охоты на водоплавающую дичь и серую ворону, однако охотиться можно только на взрослых птиц, за убийство тех особей, которые еще не научились летать — хлопунцов — последует наказание, сообщили в службе по охране биоресурсов ЯНАО.

«Ряд нерадивых охотников вместо охоты на селезней уток, добывают хлопунцов. Незаконная охота предусматривает как административную, так и уголовную ответственность», — рассказал заместитель директора службы по охране биоресурсов Сергей Шнайдер.

С 13 августа по 31 декабря можно будет охотиться на водоплавающую дичь и серую ворону. С 20 августа по 28 февраля следующего года на боровую дичь, а на куропаток до 20 апреля 2023 года. Сейчас разрешение на охоту получили уже почти 900 жителей ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что охотники в ЯНАО теперь смогут получать документы онлайн. Подать заявление на получение или аннулирование охотничьего билета стало возможно с помощью портала Госуслуг.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В ЯНАО с 13 августа начнется летний сезон охоты. Он начнется с открытия охоты на водоплавающую дичь и серую ворону, однако охотиться можно только на взрослых птиц, за убийство тех особей, которые еще не научились летать — хлопунцов — последует наказание, сообщили в службе по охране биоресурсов ЯНАО. «Ряд нерадивых охотников вместо охоты на селезней уток, добывают хлопунцов. Незаконная охота предусматривает как административную, так и уголовную ответственность», — рассказал заместитель директора службы по охране биоресурсов Сергей Шнайдер. С 13 августа по 31 декабря можно будет охотиться на водоплавающую дичь и серую ворону. С 20 августа по 28 февраля следующего года на боровую дичь, а на куропаток до 20 апреля 2023 года. Сейчас разрешение на охоту получили уже почти 900 жителей ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что охотники в ЯНАО теперь смогут получать документы онлайн. Подать заявление на получение или аннулирование охотничьего билета стало возможно с помощью портала Госуслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...