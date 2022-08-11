Власти ЯНАО рассказали о наказаниях для охотников

12 августа 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

За незаконную охоту можно не только получить штраф, но и отправиться в тюрьму Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ЯНАО с 13 августа начнется летний сезон охоты. Он начнется с открытия охоты на водоплавающую дичь и серую ворону, однако охотиться можно только на взрослых птиц, за убийство тех особей, которые еще не научились летать — хлопунцов — последует наказание, сообщили в службе по охране биоресурсов ЯНАО. «Ряд нерадивых охотников вместо охоты на селезней уток, добывают хлопунцов. Незаконная охота предусматривает как административную, так и уголовную ответственность», — рассказал заместитель директора службы по охране биоресурсов Сергей Шнайдер. С 13 августа по 31 декабря можно будет охотиться на водоплавающую дичь и серую ворону. С 20 августа по 28 февраля следующего года на боровую дичь, а на куропаток до 20 апреля 2023 года. Сейчас разрешение на охоту получили уже почти 900 жителей ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что охотники в ЯНАО теперь смогут получать документы онлайн. Подать заявление на получение или аннулирование охотничьего билета стало возможно с помощью портала Госуслуг.

В ЯНАО с 13 августа начнется летний сезон охоты. Он начнется с открытия охоты на водоплавающую дичь и серую ворону, однако охотиться можно только на взрослых птиц, за убийство тех особей, которые еще не научились летать — хлопунцов — последует наказание, сообщили в службе по охране биоресурсов ЯНАО. «Ряд нерадивых охотников вместо охоты на селезней уток, добывают хлопунцов. Незаконная охота предусматривает как административную, так и уголовную ответственность», — рассказал заместитель директора службы по охране биоресурсов Сергей Шнайдер. С 13 августа по 31 декабря можно будет охотиться на водоплавающую дичь и серую ворону. С 20 августа по 28 февраля следующего года на боровую дичь, а на куропаток до 20 апреля 2023 года. Сейчас разрешение на охоту получили уже почти 900 жителей ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что охотники в ЯНАО теперь смогут получать документы онлайн. Подать заявление на получение или аннулирование охотничьего билета стало возможно с помощью портала Госуслуг.