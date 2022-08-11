Замгубернатора Шумкова пообещала курганцам незабываемый концерт

12 августа 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Замгубернатора Курганской области Оксана Куташи анонсировала симфонический концерт под открытым небом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи пригласила жителей региона на концерт, который надолго запомнится зрителям. Об этом руководитель аппарата главы области рассказала в своем telegram-канале. «Приглашаю вас на „Симфониаду“ — большой праздник симфонической музыки в Кургане. <…> Уверена, что концерт надолго запомнится жителям и гостям нашего города. Будет здорово», — анонсировала чиновница мероприятие. Концерт состоится на Троицкой площади в субботу, 13 августа. Куташи отметила, что исполнение симфонической музыки на открытой площадке требует особой настройки звукоаппаратуры. Особо (жирным шрифтом) было упомянуто, что шоу для зрителей будет бесплатным. По информации департамента культуры Курганской области, 13 августа в областном центре состоится концерт сразу трех симфонических коллективов. Перед курганцами выступят: Омский академический симфонический оркестр (дирижер Дмитрий Васильев), Уральский молодежный симфонический оркестр из Екатеринбурга (дирижеры Дмитрий Филатов и Александр Рудин) и Зауральский симфонический оркестр под управлением Михаила Машукова. Также в программе примет участие «Зауральское трио баянистов». Начало концерта «Симфониада на Троицкой площади» в 18 часов. Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Оксана Куташи рассказала в своем telegram-канале о необычной свадьбе. Курганская пара стала семьей на борту самолета АН-2, что побудило чиновницу рассказать об этом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи пригласила жителей региона на концерт, который надолго запомнится зрителям. Об этом руководитель аппарата главы области рассказала в своем telegram-канале. «Приглашаю вас на „Симфониаду“ — большой праздник симфонической музыки в Кургане. <…> Уверена, что концерт надолго запомнится жителям и гостям нашего города. Будет здорово», — анонсировала чиновница мероприятие. Концерт состоится на Троицкой площади в субботу, 13 августа. Куташи отметила, что исполнение симфонической музыки на открытой площадке требует особой настройки звукоаппаратуры. Особо (жирным шрифтом) было упомянуто, что шоу для зрителей будет бесплатным. По информации департамента культуры Курганской области, 13 августа в областном центре состоится концерт сразу трех симфонических коллективов. Перед курганцами выступят: Омский академический симфонический оркестр (дирижер Дмитрий Васильев), Уральский молодежный симфонический оркестр из Екатеринбурга (дирижеры Дмитрий Филатов и Александр Рудин) и Зауральский симфонический оркестр под управлением Михаила Машукова. Также в программе примет участие «Зауральское трио баянистов». Начало концерта «Симфониада на Троицкой площади» в 18 часов. Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Оксана Куташи рассказала в своем telegram-канале о необычной свадьбе. Курганская пара стала семьей на борту самолета АН-2, что побудило чиновницу рассказать об этом.