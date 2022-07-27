27 июля 2022

Соратница Шумкова рассказала о свадьбе курганцев в самолете. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, куташи оксана
Заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи рассказала, что курганские молодожены сыграли свадьбу в самолете Фото:

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи рассказала о молодой паре, которая сыграла свадьбу на борту самолета АН-2. Об этом чиновница сообщила 28 июля в своем telegram-канале.

«Хочу познакомить вас с Евгением и Татьяной Ждановыми. Совсем недавно они стали семьей. Их свадьба прошла на борту самолета АН-2 на высоте 500 метров над землей. Такой необычный праздник новой семьи получился благодаря общим усилиям самих ребят и сотрудников городского отдела управления ЗАГС», — написала Куташи.

Замгубернатора рассказала, что торжественные выездные регистрации проводят по заявкам курганцев, которые подали заявления в городской отдел ЗАГС. Подобные мероприятия в этом году начали проводить в Музее истории города и Доме-музее декабристов.

Ранее URA.RU писало, что курганские кондитеры создают свадебные торты оригинальных форм и тематик — от объемных кораблей до замков с подсветкой. Фотографии изделий мастера выкладывают в своих группах в соцсети «ВКонтакте».

Куташи работала под руководством губернатора Курганской области Вадима Шумкова еще в правительстве Тюменской области. В департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области она была помощником замгубернатора. После назначения Шумкова врио губернатора Курганской области в 2018 году перешла работать в правительство региона.

Для курганцев на борту самолета АН-2 провели свадебную церемонию
Фото:
Свадьба Евгения и Татьяны Ждановых прошла на высоте 500 метров над землей
Фото:
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Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи рассказала о молодой паре, которая сыграла свадьбу на борту самолета АН-2. Об этом чиновница сообщила 28 июля в своем telegram-канале. «Хочу познакомить вас с Евгением и Татьяной Ждановыми. Совсем недавно они стали семьей. Их свадьба прошла на борту самолета АН-2 на высоте 500 метров над землей. Такой необычный праздник новой семьи получился благодаря общим усилиям самих ребят и сотрудников городского отдела управления ЗАГС», — написала Куташи. Замгубернатора рассказала, что торжественные выездные регистрации проводят по заявкам курганцев, которые подали заявления в городской отдел ЗАГС. Подобные мероприятия в этом году начали проводить в Музее истории города и Доме-музее декабристов. Ранее URA.RU писало, что курганские кондитеры создают свадебные торты оригинальных форм и тематик — от объемных кораблей до замков с подсветкой. Фотографии изделий мастера выкладывают в своих группах в соцсети «ВКонтакте». Куташи работала под руководством губернатора Курганской области Вадима Шумкова еще в правительстве Тюменской области. В департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области она была помощником замгубернатора. После назначения Шумкова врио губернатора Курганской области в 2018 году перешла работать в правительство региона.
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