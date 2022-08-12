Депутат Госдумы назвал условие для разблокировки Instagram*

12 августа 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

В России заблокированы некоторые иностранные соцсети из-за антироссийской позиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Социальная сеть Instagram, запрещенная и заблокированная на территории РФ, которая принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), может быть разблокирована в России, если прекратит свою антироссийскую политику и принесет извинения. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин. «[Для разблокировки соцсети в России нужно] изменить свою политику, в частности, заблокировать агрессивные призывы против россиян — это в первую очередь. Во вторую — извиниться перед российскими гражданами. Причем достаточно официальных извинений, достаточно признать свою ошибку», — отметил он в беседе с автономной некоммерческой организацией «Диалог». Информация размещена в telegram-канале организации. Социальную сеть заблокировали на территории России в марте этого года из-за антироссийской позиции ее руководства. Причиной блокировки стал геноцид со стороны социальной сети против населения России, сообщал ранее Роскомнадзор. Компания, которой принадлежит соцсеть, сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с февраля этого года. Ее основная цель — защита населения Донбасса от постоянных обстрелов со стороны украинских военных и националистов. Несмотря на это, в некоторых соцсетях, принадлежащих зарубежным компаниям, появились призывы к насилию в отношении ВС РФ, соответственно, эти социальные сети были заблокированы на территории России. *социальная сеть заблокирована на территории РФ, ее деятельность запрещена в РФ; компания Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Социальная сеть Instagram, запрещенная и заблокированная на территории РФ, которая принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), может быть разблокирована в России, если прекратит свою антироссийскую политику и принесет извинения. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин. «[Для разблокировки соцсети в России нужно] изменить свою политику, в частности, заблокировать агрессивные призывы против россиян — это в первую очередь. Во вторую — извиниться перед российскими гражданами. Причем достаточно официальных извинений, достаточно признать свою ошибку», — отметил он в беседе с автономной некоммерческой организацией «Диалог». Информация размещена в telegram-канале организации. Социальную сеть заблокировали на территории России в марте этого года из-за антироссийской позиции ее руководства. Причиной блокировки стал геноцид со стороны социальной сети против населения России, сообщал ранее Роскомнадзор. Компания, которой принадлежит соцсеть, сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины проходит с февраля этого года. Ее основная цель — защита населения Донбасса от постоянных обстрелов со стороны украинских военных и националистов. Несмотря на это, в некоторых соцсетях, принадлежащих зарубежным компаниям, появились призывы к насилию в отношении ВС РФ, соответственно, эти социальные сети были заблокированы на территории России. *социальная сеть заблокирована на территории РФ, ее деятельность запрещена в РФ; компания Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ