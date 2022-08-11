Курганцы возмущены, что покойникам начисляют плату за мусор

12 августа 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Жительнице Кургана отказали в перерасчете платы за мусор, начисленной на умершего владельца квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Чистый город» начислила плату за мусор на умершую несколько лет назад жительницу Курганской области. Об этом дочь покойницы написала в курганском паблике соцсети «ВКонтакте» после того, как ей отказали в перерасчете стоимости услуги. «Хочу поделиться походом в „Чистый Город“. У меня четыре года назад умерла мама. Я вступила в наследство. Они [„Чистый город“] мне шлют квитанции на нее [покойницу]. Принесла им свидетельство о смерти, документ, что я одна собственница, свидетельство о том, что я вступила в наследство. В итоге они отказались делать перерасчет», — написала Светлана Менщикова в группе «Инцидент|Курган». Автор уточнила, что плату за мусор начисляли на двух собственников квартиры, несмотря на то, что ее матери не было в живых с 2018 года. Сама женщина зарегистрирована и проживает в другой квартире. В комментариях курганцы описали несколько случаев предъявления счетов «Чистым городом» покойникам. Некоторые горожане отмечают, что после обращения в организацию лично и по электронному адресу в ряде случаев им делали перерасчеты. В компании «Чистый город» пояснили, что если собственник умер, то обязанность внесения оплаты за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами возлагается на наследника. Даже если в жилом помещении никто не прописан и не проживает. «Статья 15 Жилищного кодекса РФ поясняет, что вносить оплату за помещение должен правообладатель, а при его отсутствии — наследник. Плата вносится с момента смерти собственника, а не с момента вступления в собственнические права. При образовании задолженности наследники обязаны ее возместить. Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (п. 11 ст. 155 ЖК РФ)», — говорится в ответе компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Чистый город» начислила плату за мусор на умершую несколько лет назад жительницу Курганской области. Об этом дочь покойницы написала в курганском паблике соцсети «ВКонтакте» после того, как ей отказали в перерасчете стоимости услуги. «Хочу поделиться походом в „Чистый Город“. У меня четыре года назад умерла мама. Я вступила в наследство. Они [„Чистый город“] мне шлют квитанции на нее [покойницу]. Принесла им свидетельство о смерти, документ, что я одна собственница, свидетельство о том, что я вступила в наследство. В итоге они отказались делать перерасчет», — написала Светлана Менщикова в группе «Инцидент|Курган». Автор уточнила, что плату за мусор начисляли на двух собственников квартиры, несмотря на то, что ее матери не было в живых с 2018 года. Сама женщина зарегистрирована и проживает в другой квартире. В комментариях курганцы описали несколько случаев предъявления счетов «Чистым городом» покойникам. Некоторые горожане отмечают, что после обращения в организацию лично и по электронному адресу в ряде случаев им делали перерасчеты. В компании «Чистый город» пояснили, что если собственник умер, то обязанность внесения оплаты за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами возлагается на наследника. Даже если в жилом помещении никто не прописан и не проживает. «Статья 15 Жилищного кодекса РФ поясняет, что вносить оплату за помещение должен правообладатель, а при его отсутствии — наследник. Плата вносится с момента смерти собственника, а не с момента вступления в собственнические права. При образовании задолженности наследники обязаны ее возместить. Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (п. 11 ст. 155 ЖК РФ)», — говорится в ответе компании.