Свердловский депутат Госдумы «положила болт» на санкции Запада

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Обсуждение имени аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, рябцева жанна
Жанна Рябцева рассказала своем отношении к антироссийским санкциям Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева во время интервью для иностранного агентства рассказала о своем отношении к антироссийским санкциям. Она намекнула, что «положила болт» на санкции Запада.

«Тут запоздалое (возможно, эстонское) СМИ обратилось за комментарием по поводу моей реакции на антироссийские санкции, конфискации и прочее. Ответила вежливо, придерживаясь этикета», — написала депутат в своем telegram-канале, прикрепив к посту картинку с болтом.

Страны Запада увеличили количество вводимых санкций после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что это решение призвано обезопасить русскоязычное население ДНР и ЛНР и провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Войска РФ действуют аккуратно, не допуская жертв среди мирного населения.

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Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева во время интервью для иностранного агентства рассказала о своем отношении к антироссийским санкциям. Она намекнула, что «положила болт» на санкции Запада. «Тут запоздалое (возможно, эстонское) СМИ обратилось за комментарием по поводу моей реакции на антироссийские санкции, конфискации и прочее. Ответила вежливо, придерживаясь этикета», — написала депутат в своем telegram-канале, прикрепив к посту картинку с болтом. Страны Запада увеличили количество вводимых санкций после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что это решение призвано обезопасить русскоязычное население ДНР и ЛНР и провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Войска РФ действуют аккуратно, не допуская жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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