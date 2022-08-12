Свердловский депутат Госдумы «положила болт» на санкции Запада

Жанна Рябцева рассказала своем отношении к антироссийским санкциям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева во время интервью для иностранного агентства рассказала о своем отношении к антироссийским санкциям. Она намекнула, что «положила болт» на санкции Запада.

«Тут запоздалое (возможно, эстонское) СМИ обратилось за комментарием по поводу моей реакции на антироссийские санкции, конфискации и прочее. Ответила вежливо, придерживаясь этикета», — написала депутат в своем telegram-канале, прикрепив к посту картинку с болтом.

Страны Запада увеличили количество вводимых санкций после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что это решение призвано обезопасить русскоязычное население ДНР и ЛНР и провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Войска РФ действуют аккуратно, не допуская жертв среди мирного населения.