Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева во время интервью для иностранного агентства рассказала о своем отношении к антироссийским санкциям. Она намекнула, что «положила болт» на санкции Запада.
«Тут запоздалое (возможно, эстонское) СМИ обратилось за комментарием по поводу моей реакции на антироссийские санкции, конфискации и прочее. Ответила вежливо, придерживаясь этикета», — написала депутат в своем telegram-канале, прикрепив к посту картинку с болтом.
Страны Запада увеличили количество вводимых санкций после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что это решение призвано обезопасить русскоязычное население ДНР и ЛНР и провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Войска РФ действуют аккуратно, не допуская жертв среди мирного населения.
telegram-канал «Жанна Рябцева»
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Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева во время интервью для иностранного агентства рассказала о своем отношении к антироссийским санкциям. Она намекнула, что «положила болт» на санкции Запада. «Тут запоздалое (возможно, эстонское) СМИ обратилось за комментарием по поводу моей реакции на антироссийские санкции, конфискации и прочее. Ответила вежливо, придерживаясь этикета», — написала депутат в своем telegram-канале, прикрепив к посту картинку с болтом. Страны Запада увеличили количество вводимых санкций после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что это решение призвано обезопасить русскоязычное население ДНР и ЛНР и провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Войска РФ действуют аккуратно, не допуская жертв среди мирного населения.