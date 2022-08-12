Уральского травести, спевшего гимн РФ с ЛГБТ-флагом, будут судить

Травести-артиста из Екатеринбурга, который спел гимн России с флагом ЛГБТ в руках, будут судить Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На травести-артиста из Екатеринбурга, который исполнил гимн России с флагом ЛГБТ гей-клубе, завели уголовное дело. Информацию URA.RU прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, «артиста» будут судить по статье 17.10 КоАП РФ (Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации).

«Собранные материалы представители МВД направили для рассмотрения в мировой суд Октябрьского района. Разбирательство должно состояться на следующей неделе. К большому сожалению, арест за это правонарушение не предусмотрен. „Певец“, как и само увеселительное заведение, где случился этот инцидент, уже раскаялись в произошедшем, признав правильность мотивации сотрудников полиции. Средний Урал — не Америка и не Европа со своей псевдодемократией, подобные „фокусы“ у нас не приживутся никогда», — сказал Горелых.

Также URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там от комментариев отказались.

Напомним, в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации Fame в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див (мужчина, переодетый в женщину) исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами», а основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков назвал представителей ЛГБТ-сообщества «вырожденцами».