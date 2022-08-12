Блогер Джарахов выпустил влог о своей поездке в Екатеринбург. Видео

13 августа 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

Музыкант показал, чем занимался в Екатеринбург в свой последний приезд Фото: Размик Закарян © URA.RU Блогер и музыкант Эльдар Джарахов выпустил видео, в котором рассказал о своей поездке в Екатеринбург. В начале июля он выступил здесь на фестивале экстремальных видов спорта RCC. В новом выпуске, опубликованном на официальном youtube-канале Джарахова, показано все то, что осталось за кадром. «Я немного [в шоке], потому что мы очень знатно погуляли вчера на свадьбе. Я спал опять мало, но так как я профессионал, я уже в аэропорту, потому что сегодня мы летим в Екатеринбург […] Я был в Екате несколько раз, последний — в 2019-м году в рамках нашего тура Rock`n`Rofl. Интересно, что будет сегодня? По идее, народу должно быть просто дохренища», — рассказывает Джарахов в видео. Он устроил тур по своему номеру в отеле, а также по гримерке на площадке экстремальных видов спорта, где выступал. Пообщался с Feduk`ом, Егором Шипом и ST, а также показал, как попал на выпускной к 11-классникам в отеле Hyatt и поцеловал чью-то маму. После этого музыкант с командой еще отправился в караоке. Эльдар Джарахов приезжал в Екатеринбург 2 июля, чтобы выступить на фестивале экстремальных видов спорта RCC Extreme. Вместе с ним на мероприятии выступили рэперы ST и Feduk.

Блогер и музыкант Эльдар Джарахов выпустил видео, в котором рассказал о своей поездке в Екатеринбург. В начале июля он выступил здесь на фестивале экстремальных видов спорта RCC. В новом выпуске, опубликованном на официальном youtube-канале Джарахова, показано все то, что осталось за кадром. «Я немного [в шоке], потому что мы очень знатно погуляли вчера на свадьбе. Я спал опять мало, но так как я профессионал, я уже в аэропорту, потому что сегодня мы летим в Екатеринбург […] Я был в Екате несколько раз, последний — в 2019-м году в рамках нашего тура Rock`n`Rofl. Интересно, что будет сегодня? По идее, народу должно быть просто дохренища», — рассказывает Джарахов в видео. Он устроил тур по своему номеру в отеле, а также по гримерке на площадке экстремальных видов спорта, где выступал. Пообщался с Feduk`ом, Егором Шипом и ST, а также показал, как попал на выпускной к 11-классникам в отеле Hyatt и поцеловал чью-то маму. После этого музыкант с командой еще отправился в караоке. Эльдар Джарахов приезжал в Екатеринбург 2 июля, чтобы выступить на фестивале экстремальных видов спорта RCC Extreme. Вместе с ним на мероприятии выступили рэперы ST и Feduk.