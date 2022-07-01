01 июля 2022

Feduk выступил со своими хитами перед тысячами екатеринбуржцев. Видео

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Концерт Feduk в Телеклубе. Екатеринбург, инсаров федор, feduk, федук
Рэпер Feduk выступил на фестивале, посвященном открытию самой большой скейт-площадки в УрФО Фото:

Рэпер Feduk спел свои хиты перед тысячами екатеринбуржцев, пришедших на фестиваль экстремальных видов спорта RCC Extreme в честь открытия крупнейшей на Урале скейт-площадки. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Feduk поднялся на сцену после выступления Эльдара Джарахова [блогер] и рэпера ST. Певец спел свои хиты перед тысячами екатеринбуржцев», — передает корреспондент URA.RU.

Поклонники отреагировали овациями на появление рэпера. На фестивале возле КРК «Уралец» Feduk исполнил песни «Бэнгер», «Краски» и «Моряк». Закончил выступление певец своим хитом «Розовое вино». Кроме этого, на концерте выступили ST и Джарахов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открыли скейт-парк, построенный при поддержке Русской медной компании (РМК). Скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров находится на алее возле Дворца Спорта построили, размеры парка позволили ему стать самым большим в УрФО.

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Рэпер Feduk спел свои хиты перед тысячами екатеринбуржцев, пришедших на фестиваль экстремальных видов спорта RCC Extreme в честь открытия крупнейшей на Урале скейт-площадки. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Feduk поднялся на сцену после выступления Эльдара Джарахова [блогер] и рэпера ST. Певец спел свои хиты перед тысячами екатеринбуржцев», — передает корреспондент URA.RU. Поклонники отреагировали овациями на появление рэпера. На фестивале возле КРК «Уралец» Feduk исполнил песни «Бэнгер», «Краски» и «Моряк». Закончил выступление певец своим хитом «Розовое вино». Кроме этого, на концерте выступили ST и Джарахов. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открыли скейт-парк, построенный при поддержке Русской медной компании (РМК). Скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров находится на алее возле Дворца Спорта построили, размеры парка позволили ему стать самым большим в УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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