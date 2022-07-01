Рэпер Feduk спел свои хиты перед тысячами екатеринбуржцев, пришедших на фестиваль экстремальных видов спорта RCC Extreme в честь открытия крупнейшей на Урале скейт-площадки. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«Feduk поднялся на сцену после выступления Эльдара Джарахова [блогер] и рэпера ST. Певец спел свои хиты перед тысячами екатеринбуржцев», — передает корреспондент URA.RU.
Поклонники отреагировали овациями на появление рэпера. На фестивале возле КРК «Уралец» Feduk исполнил песни «Бэнгер», «Краски» и «Моряк». Закончил выступление певец своим хитом «Розовое вино». Кроме этого, на концерте выступили ST и Джарахов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открыли скейт-парк, построенный при поддержке Русской медной компании (РМК). Скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров находится на алее возле Дворца Спорта построили, размеры парка позволили ему стать самым большим в УрФО.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
Рэпер Feduk спел свои хиты перед тысячами екатеринбуржцев, пришедших на фестиваль экстремальных видов спорта RCC Extreme в честь открытия крупнейшей на Урале скейт-площадки. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Feduk поднялся на сцену после выступления Эльдара Джарахова [блогер] и рэпера ST. Певец спел свои хиты перед тысячами екатеринбуржцев», — передает корреспондент URA.RU. Поклонники отреагировали овациями на появление рэпера. На фестивале возле КРК «Уралец» Feduk исполнил песни «Бэнгер», «Краски» и «Моряк». Закончил выступление певец своим хитом «Розовое вино». Кроме этого, на концерте выступили ST и Джарахов. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге открыли скейт-парк, построенный при поддержке Русской медной компании (РМК). Скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров находится на алее возле Дворца Спорта построили, размеры парка позволили ему стать самым большим в УрФО.