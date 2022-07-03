В Екатеринбурге школьники заманили на выпускной рэпера Джарахова. Он спел для них бесплатно

04 июля 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

Эльдар Джарахов встретил школьников в отеле, где остановился. Они праздновали выпускной Фото: Размик Закарян © URA.RU Рэпер Эльдар Джарахов внезапно стал гостем на выпускном у 11-классников гимназии №70 в Екатеринбурге. Школьники праздновали в отеле Hyatt Regency, где остановился музыкант, увидели его и попросили спеть для них. Джарахов согласился, рассказал один из участников вечеринки. «Эльдар согласился с условием, что ненадолго. И пробыл на празднике около получаса, что в целом сопоставимо с настоящим выступлением на корпоративе. Несмотря на то, что артиста практически уговорили заглянуть на выпускной, он, кажется, принял участие в празднике со всем энтузиазмом», — сообщает группа «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на одного из выпускников. Джарахов поздравил 11-классников с выпуском и пожелал им понимать себя и заниматься тем, чем хочется. «Не делайте работу ради денег, а делайте деньги, потому что вы делаете [любимую] работу», — заявил рэпер. Эльдар Джарахов приехал в Екатеринбург 2 июля, чтобы выступить на фестивале экстремальных видов спорта RCC Extreme. Вместе с ним на мероприятии выступили рэперы ST и Feduk. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Рэпер Эльдар Джарахов внезапно стал гостем на выпускном у 11-классников гимназии №70 в Екатеринбурге. Школьники праздновали в отеле Hyatt Regency, где остановился музыкант, увидели его и попросили спеть для них. Джарахов согласился, рассказал один из участников вечеринки. «Эльдар согласился с условием, что ненадолго. И пробыл на празднике около получаса, что в целом сопоставимо с настоящим выступлением на корпоративе. Несмотря на то, что артиста практически уговорили заглянуть на выпускной, он, кажется, принял участие в празднике со всем энтузиазмом», — сообщает группа «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на одного из выпускников. Джарахов поздравил 11-классников с выпуском и пожелал им понимать себя и заниматься тем, чем хочется. «Не делайте работу ради денег, а делайте деньги, потому что вы делаете [любимую] работу», — заявил рэпер. Эльдар Джарахов приехал в Екатеринбург 2 июля, чтобы выступить на фестивале экстремальных видов спорта RCC Extreme. Вместе с ним на мероприятии выступили рэперы ST и Feduk.