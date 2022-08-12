12 августа 2022

Блинкен обратился к РФ по поводу наемников в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, украинские военные, блинкен энтони
Энтони Блинкен призвал к соблюдению прав военнопленных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию соблюдать международное гуманитарное право из-за ситуации с пленными наемники в Донбассе. Глава Госдепа обеспокоен обвинениями, которые были выдвинуты против иностранных наемников.

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что власти на востоке Украины предъявляют обвинения гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии. Россия обязана соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — написал Блинкен в своем twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ).

Иностранные наемники начали массово прибывать на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украину прибыло 7107 иностранных наемников. Часть наемников, попавших в плен, была осуждена. Так, Верховный суд ДНР приговорил наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Брагима Саадуна из Марокко к смертной казни.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию соблюдать международное гуманитарное право из-за ситуации с пленными наемники в Донбассе. Глава Госдепа обеспокоен обвинениями, которые были выдвинуты против иностранных наемников. «Мы обеспокоены сообщениями о том, что власти на востоке Украины предъявляют обвинения гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии. Россия обязана соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — написал Блинкен в своем twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ). Иностранные наемники начали массово прибывать на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украину прибыло 7107 иностранных наемников. Часть наемников, попавших в плен, была осуждена. Так, Верховный суд ДНР приговорил наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Брагима Саадуна из Марокко к смертной казни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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